Souboj o útočný klenot začíná. Kdo nakonec uloví kanonýra Griezmanna?

Madrid Bylo to neuvěřitelných pět let s řadou fantastických momentů. Navždy zůstanete v mém srdci. Nastal čas poznat nové věci, čelit novým výzvám.“ Tímto videovzkazem na klubovém Twitteru oznámil kanonýr Antoine Griezmann, že po sezoně skončí v Atlétiku Madrid. Neobvyklá forma, zvlášť když osmadvacetiletému Francouzovi ještě běží smlouva a nové angažmá nemá vybráno.

Nejvážnějším zájemcem o služby hbitého útočníka je španělská Barcelona, která by musela aktivovat výkupní klauzuli ve výši 120 milionů euro (3,1 miliardy korun), jež výkonný ředitel Atlétika Miguel Ángel Gil stihl s Griezmannem narychlo doplnit. „Víc než naštvaný jsem spíše zklamaný. Myslel jsem, že je Atlético pro Antoina ta nejlepší volba. Viděli jsme ho zde vyhrávat velké trofeje, ale nedá se nic dělat. Přejeme mu jenom to nejlepší,“ uzavírá tuto kapitolu ředitel Gil.

Důvodem rozloučení prostřednictvím vzkazu byl tlak trenéra Atlétika Diega Simeoneho, který se v týdnu s hráčem setkal a chtěl po něm, aby se rozhodl o své budoucnosti a veřejně to oznámil.

Alexandre Lacazette z Arsenalu gratuluje Lucasovi a Antoniemu Griezmannovi z Atlétika Madrid.

„Klubem prošly takové hvězdy jako Fernando Torres, Diego Forlán, Sergio Aguero, Radamel Falcao či Mario Mandžukič. Vždy jsme hráli stejným způsobem, protože základní kostra týmu je silná. Za posledních deset let razíme filozofii, že je klub důležitější než kterýkoliv z nás a to zůstane i s odchodem Antoina, kterému budu v budoucnosti držet palce,“ uvedl ke Griezmannovu odchodu Simeone.

Zářil v pohárech i na MS

Griezmann přišel do Atlétika v roce 2014 ze San Sebastianu a v madridském klubu měl smlouvu až do roku 2023. Odehrál za něj 175 ligových zápasů a vstřelil 94 gólů, vloni s ním vyhrál Evropskou ligu i Superpohár UEFA. K tomu loni dotáhl Francii k titulu mistrů světa. Na šampionátu nastřílel celkem čtyři branky, včetně proměněné penalty ve finále proti Chorvatsku. Chvála se na něj valila ze všech stran a bylo jasné, že jeho ambice brzy Atlético převýší.

Antoine Griezmann se raduje z gólu na 2:1.

Vedle Barcelony se další možnost budoucnosti levonohé hvězdy nabízí sama – odchod do rodné Francie, konkrétně do Paris Saint-Germain. V současnosti si ho šejkové z Paříže dovolit kvůli finančnímu fair play nemohou, blíží se ale přestupové období, kde budou jejich útočníci Kylian Mbappé s Neymarem žádaným zbožím.

A jejich přestup by potenciální příchod Griezmanna mohl vyřešit. „Před dvěma lety byli opravdu blízko, aby ho podepsali, teď je však situace méně reálná. Nejdříve potřebují někoho prodat, rozdíl 120 milionů eur do minusu je razantní, navíc platy v PSG jsou astronomické. Museli by prodat dva klíčové hráče,“ hodnotí přestupové spekulace legendární francouzský obránce Laurent Blanc.