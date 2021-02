Kauza Filip Hašek: Chci zpátky do áčka. Jsi v širším kádru, reaguje vedení Bohemians

Praha Mladší z fotbalového rodu Hašků se bouří. „Vraťte mě zpátky do áčka,“ vyzval záložník Filip Hašek vedení Bohemians Praha 1905. „Patří do širšího kádru, z kterého může být kdykoli nominován k ligovým zápasům,“ reaguje klub.

Dvakrát střídal, v prosinci v zápase v Jablonci nastoupil v základní sestavě. Ke čtyřem lednovým utkáním druhé části Fortuna ligy Filip Hašek nebyl nominován.

„Před startem zimní přípravy jsme mu oznámili, že si může hledat angažmá. S tím, že mu umožníme trénovat tak, aby byl připraven kdykoli naskočit do ligového utkání,“ připomněl klubový ředitel Darek Jakubowicz.

Trenérovi Luďku Klusáčkovi se třiadvacetiletý středopolař z výkonnostních důvodů nevešel do užšího kádru. Navíc v létě Haškovi končí v Bohemians smlouva.

Hašek má poslední týden na to, aby si našel nové angažmá, 8. února totiž v českém profesionálním fotbale končí přestupní termín. V zahraničí to mají podobně, ve většině západoevropských zemích byl deadline v pondělí 1. února.



Bohemians mají poslední možnost, jak za něj nyní dostat odstupné. V létě po vypršení kontraktu bude k mání zadarmo.

Zdá se to jako osud mnoha hráčů, s kterými už trenéři nepočítají. Jenže tady nastává spor. Haškovi se nelíbí, že se nepřipravuje s užším kádrem, jehož hráči jsou pravidelně nominováni k ligovým zápasům. Tvrdí, že trénuje v béčku, kam byl přeřazen. A v tom vidí protiprávní jednání ze strany klubu.

Prostřednictvím právní zástupkyně Markéty Haindlové zaslal vedení klubu opakovaně žádost, aby byl zařazen zpátky.

Martin Hašek, starší bratr Filipa

„Budeme věc řešit až ve chvíli, kdy nám fotbalová asociace oznámí, že se zahajuje řízení,“ řekl právní zástupce klubu Pavel Fráňa pro sport.cz. „My tvrdíme, že Filip je v širším kádru áčka, že může trénovat. A být povolán na ligové zápasy. Druhá strana to tak nevidí.“



Prvoligové kluby si v současné době musí držet širší kádry hráčů, než byly z minulosti zvyklé. Proto, aby v případě vyššího výskytu onemocnění covid-19 v mužstvu měly s kým k ligovým zápasům nastupovat. Je proto logické, že do prvoligové přípravy zapojují i hráče ze svých rezerv.

Klubům totiž může postupně vypadnout deset až patnáct hráčů, jako se to na podzim stalo například Liberci či Opavě, které musely sáhnout do svých zdrojů mimo užší ligový kádr.

A třeba Bohemians měli na podzim připraveného do pole dokonce i třetího brankáře.

K ligovým utkání Sparty byli zase nominováni Novotný, Ryneš či Šilhart. Proto si kluby v tréninku udržují počty hráčů nad poměry.

Kvůli hygienickým opatřením a doporučením Ligové fotbalové asociace (LFA), která soutěž řídí, nelze se všemi hráči trénovat ve stejnou dobu na jednom hřišti a využívat v jednu chvíli stejné zázemí.

Trenér Bohemians 1905 Martin Hašek starší (vlevo) a jeho syn Filip

Filip Hašek je sparťanským odchovancem, hostoval ve Vlašimi či v Budějovicích. Do Bohemians přestoupil v létě 2018, v té době už tam působili jak jeho otec, tak i starší bratr Martin Hašek.



Minulou sezonu strávil Filip Hašek v druholigové Dukle, od loňského léta je zpátky v Bohemians.

Jeho bratr Martin Hašek se loni v lednu rozhádal ve Spartě, neodcestoval na soustředění do Španělska. Pro porušení profesionální smlouvu ho klub přeřadil do béčka, přičemž Hašek žádal, aby ho trenéři vzali zpátky do áčka. Po třech upozorněních následně podal jednostrannou výpověď.

Případ se dostal ke sboru rozhodců, který uložil hráči, aby Spartě uhradil 800 tisíc eur (zhruba 22 milionů korun).

Obě strany se odvolaly, verdikt další kola řízení by měl být znám během několik dnů. Pětadvacetiletý záložník v současné době nastupuje za Würzburg v druhé německé lize.