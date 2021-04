‚Kdyby byl můj syn, nedal bych mu najíst.‘ Po odvolaném gólu soupeře čelí hvězdný Son rasistickým výpadům

LONDÝN Další fotbalista Tottenhamu čelí v krátké době rasistickým urážkám na sociálních sítí. Tentokrát se navíc jedná o jednu z největších hvězd Kohoutů - korejského reprezentanta Son Hung-mina. A vedení klubu se proto rozhodlo ve spolupráci s vedením Premier League zasáhnout a nyní hledá nejlepší způsob, jak proti útokům na sociálních sítích postupovat.

Do hvězdného útočníka Tottenhamu se pustili fandové po situaci, která nastala ve 33. minutě domácího utkání s Manchesterem United. Hosté vstřelili úvodní gól, který ale rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběrů neuznal, jelikož Scott McTominay předtím udeřil právě Son Hung-mina a domácí útočník se poté na zemi teatrálně svíjel bolestí.

I sám trenér „Rudých ďáblů“ Ole Gunnar Solskjaer prohlásil, že pokud by to byl jeho syn, nedal by mu najíst. Podle kouče „Kohoutů“ Josého Mourinha má korejský reprezentant štěstí, že jeho otec je lepší člověk než Solskjaer. K naštvání United pak faulovaný hráč ve 40. minutě otevřel skóre. Po změně stran však Fred, Cavani a Mason Greenwood otočili stav na konečných 3:1. „Rudí ďáblové“ neprohráli 11 kol po sobě a upevnili si druhou příčku.

Solskjaerův výrok Mourinha naštval. „Sonny má štěstí, že je jeho otec lepší člověk než Ole. Jsem otec a jako otec musíte své děti vždycky nakrmit. Nezáleží na tom, co provedou. Pokud musíte krást, abyste nakrmili své děti, uděláte to. Jsem velmi, velmi zklamaný. Už jsem Olemu řekl, co si o jeho komentářích myslím,“ prohlásil osmapadesátiletý Portugalec. Rozčílil se i na novináře.

„Jsem hodně překvapený, že se mě na Oleho výroky na Sonnyho adresu nezeptáte. Položíte pět, šest, sedm otázek a ignorujete rozměr toho komentáře,“ konstatoval Mourinho, kterého po odvolání z lavičky United v prosinci 2018 nahradil právě Solskjaer.

Pomůže pauza od sociálních sítí?

Son se následně stal terčem rasistických útoků i na sociálních sítích, podobně jako v nedávné době jeho spoluhráč Davinson Sanchez po utkání s Newcastlem začátkem dubna, informoval server The Athletic.

Tottenham se za svého fotbalistu již oficiálně postavil a uvedl, že se bude případem ve spolupráci s vedením Premier League důkladně zabývat. „Opět jsme na tyto praktiky upozornili příslušné platformy a nyní se snažíme vymyslet nejlepší cestu vpřed,“ vzkázal Tottenham v oficiálním prohlášení. „Stojíme za tebou, Sonny,“ uvedl klub.

Minulý týden řada klubů z Premier League vyzvala k bojkotu sociálních sítí. „Byl moc rád, kdyby se k této iniciativě přidaly všechny kluby v lize. To je podle mě jediný způsob, jak dosáhnout nějaké změny,“ řekl například trenér týmu West Bromwich Albion Sam Allardyce. K výzvě se mimo jiné v boji proti rasismu přidal třeba čerstvý skotský šampión Glasgow Rangers, který stále vede konflikt s pražskou Slávií kvůli údajným rasistickým slovním výpadům ze strany Ondřeje Kúdely na adresu Glena Kamary.