Komplikace pro Neymara. Po konci přestupového období bude prosit o odpuštění v Paříži

Paříž Představte si prosluněné Miami. Tam pětihvězdičkový hotel Mandarin Oriental s okouzlujícím výhledem do zálivu. A na terase vysmátého chlapíka s bílou čepicí. Kšiltem dozadu. Fotí se s fanoušky, objímá se s parťáky z reprezentace a vypadá úplně bezstarostně. Na první pohled byste řekli, že brazilský útočník Neymar prožívá rajské týdny plné gólů a komplimentů. Jenže opak je pravdou.

Nejdražší fotbalista planety neodehrál ve čtyřech zápasech francouzské ligy jedinou minutu, trenér Tuchel ho nebere ani mezi náhradníky a fanoušci pařížského klubu Saint-Germain mu houfně nadávají. Přirozeně mu vyčítají, že chtěl celé prázdniny (a za každou cenu) uprchnout jinam. Dokonce svolil, že do svého přestupu sám investuje. Spekulovalo se, že by mohl sáhnout pro půl miliardy, aby se pomohl vykoupit ze smlouvy, která je platná do roku 2022.

On, který sliboval, jak bude věrný a pokusí se PSG dovést na vysněný trůn Ligy mistrů. Všechno je jinak. Neymar odkope dva přáteláky za Brazílii (proti Kolumbii a Peru) a vrací se do Paříže. Žádná Barcelona se nekoná. Žádný Real Madrid. Ani žádný Juventus.

Letní přestupové okno se zavřelo a Neymar ví, že musí napravit, co pokazil. Fanoušci mu vzkazují: „A teď pros o odpuštění!“

Upřímně, bude dost složité urovnat ten pokřivený vztah. Už jen tím, že si Paříž na poslední chvíli pořídila další útočné eso. Na roční hostování přichází Mauro Icardi z Interu Milán. Kanonýr, rebel i vůdce v jednom. V Interu nastřílel 124 gólů v 219 zápasech, což je skvostná bilance. Pravda, není tak dokonalá jako ta Neymarova, přesto se hodí připomenout, že Paříž teď paličatého Neymara vlastně nepotřebuje.

Má prověřeného Cavaniho, pana Úžasného.

Má mladičkého Mbappého, pana Zázračného.

Má nového Icardiho, pana Sobeckého.

Nehledě na to, že do útoku se ještě hlásí pánové Di María, Draxler nebo Sarabia.

Těžko teď na světě najdete klub, který by měl nabitější výběr ofenzivních fotbalistů.

Plus Neymar, pan Protivný.

Po dvou letech se rozhodl, že mu Paříž není dost dobrá. Chtěl se vrátit do Barcelony a byl přesvědčený, že to musí klapnout. Ovšem náklady na jeho přestup se vymykaly všemu. Barcelona nakonec nabídla v přepočtu pět miliard korun plus záložníka Rakitiče, talentovaného defenzivního univerzála Todiba a na roční hostování i křídlo Dembélého. Problém byl, že se nejdřív nechtělo Rakitičovi. A pak ani Dembélému.

Ze slepé uličky nebylo úniku, takže Neymarovo pařížské bludiště bude pokračovat. Anebo snad ne? Šušká se, že by mohl odejít hostovat do rodného Santosu, kde se jeho hvězda zrodila.