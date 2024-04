Fiorentina - Plzeň 2:0, pohárovou jízdu uťalo prodloužení, hosté hráli v deseti

Ani druhý souboj Fiorentiny s Plzní nenabídl zábavu, sledovat ho bylo skoro za trest.

Český tým zase dobře bránil, italský byl dlouho marný v ofenzívě. Rozsekl to až jeden z nejslabších hráčů zápasu. Argentinský útočník Nicolas González se nejlíp zorientoval ve skrumáži po centru z rohu a překonal skvělého Jedličku, nejlepšího hráče utkání. Z prodloužení neuběhly ani dvě minuty.

Druhý gól dali domácí z brejku po nepovedeném autovém vhazování Mosquery.

Česko mělo klub v semifinále evropského poháru naposled v roce 1996, Slavii v Poháru UEFA však Plzeň nenapodobila. V odvetě ve Florencii na to neměla.

„Na mužstvo jsem pyšný. Jestli naše cesta měla dnes skončit, tak odcházíme se vztyčenou hlavou. Kluci zaslouží uznání nejen za dnešek ale za celou sezonu,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Až do prodloužení nemusel zápas vůbec dojít, kdyby domácí využili docela solidního výkonu v první půli a mnoha šancí.

Dva zázračné zákroky brankáře Jedličky, jehož také jednou po hlavičce Kouamého zastoupil na čáře Hranáč. Když do míče trknul Belotti, zachránila hosty tyč. A v závěru půle po dělovce Kouamého se třáslo břevno.

Obří klika i obrovská nemohoucnost domácích hráčů v koncovce nechávaly dlouho souboj dál otevřený.

V nastavení první půle neschopnost domácích dát gól podtrhl González, který po stříleném centru zakončoval na zadní tyč do odkryté brány. Trefil ležícího Cadua.

V druhém poločase už to z jejich strany byla zoufalost i herně. Šlo to vystopovat i z pohledu kouče Italiana, který v závěru základní hrací doby hleděl do země a kroutil hlavou. Ale nakonec se bláznivě radoval.

Plzeňští se takřka jen bránili, v první půli si nedali dvě přihrávky za sebou, byť v úvodu zahrozili ze standardní situace.

Vysunuli presink, soupeře napadali až u jeho vápna a když získali míč, došli si pro faul. Na jiný způsob hry proti desátému týmu italské ligy neměli.

Přesto se málem radovali. V šesté minutě Kalvach parádně centroval z přímého kopu, míč poslal mezi bránící hráče a gólmana, Hranáčovi na malém vápně chyběly centimetry, aby dal gól. Jinak se hosté takřka nedostali za polovinu hřiště.

Nicolás González z Fiorentiny v obložení plzeňských protihráčů.

Jestli se v první půli domácí dokázali do střeleckých pozic aspoň dostat, po přestávce neukázali vůbec nic.

Pokračovali v postupné kombinaci, jejich hra byla extrémně pomalá, těžko překonávali plzeňskou defenzívu.

To hosté po pauze nastoupili s odhodláním, byli akční, nebojácní, ale uškodilo jim vyloučení, po kterém museli zase zalézt.

Na jednu z mála domácích kolmic si naběhl Dodo, kterého těsně před pokutovým územím fauloval jeho krajan Cadu. A nechtěně mu zezadu šlápl na achilovku. Na doporučení videoasistenta španělský sudí brazilského záložníka vyloučil, Dodo ho pak při odchodu ze hřiště objal.

Plzeň musela rezignovat na aktivní projev, kouč stáhl Chorého a poslal do hry obránce Řezníka. Ale v klidu to na nulu do konce základní hrací doby včetně sedmiminutového nastavení dohrála.

Čtvrt hodiny před koncem šel do hry ve fialovém dresu český reprezentant Barák. Spíš překvapilo, že se na hřiště nedostal dřív, když kouč Italiano musel vidět slaboučké výkony Belottiho, Gonzáleze či Beltrána. Ale ani Barák tomu nepomohl, nikdo neudělal rychlý krok, ze strany domácích to byl až do konce základní hrací doby zmar.

Škoda pro hosty, že hned z první akce v prodloužení inkasovali. Po rohovém kopu nedokázali Plzeňští dostat míč z pokutového území, po dvou odrazech ho z oblasti penalty napálil González, Jedlička si na střelu sáhl, ale vytěsnit ji nedokázal.

Vzápětí střídající Martinez Quarta hlavičkoval do tyče. Už počtvrté za zápas zachránila hosty branková konstrukce.

Plzeňští se nehnali bezhlavě do útoku, síly ubývaly, ale snažili se využít každé možnosti, aby se dostali přes polovinu hřiště. Když se jim to povedlo a získali aut, Šulc mával na spoluhráče: Pojďte všichni do vápna. Dlouhý aut Dweha domácí odvrátili.

Když se podobná šance naskytla v druhém poločase prodloužení, Mosquerovi se autové vhazování nepovedlo. Míč poslal soupeři do brejku, čtyři domácí běželi na osamoceného Jemelku a kapitán Biraghi nekompromisní střelou propálil Jedličku.

Plzeň v letošním ročníku Konferenční ligy odehrála šestnáct zápasů včetně kvalifikace. Ani jednou neprohrála, když nepočítáme prodloužení ve Florencii. Celkem dostala jen pět branek včetně čtvrtečního posledního duelu.

Nahrála spoustu bodů do svého pohárového koeficientu, značně vylepšila i ten národní. Má největší zásluhu na tom, že Česko skončí na desáté příčce mezi národy a v ročníku 2025/2026 má jistého účastníka základní fáze Ligy mistrů.