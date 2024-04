Plzeň - Fiorentina 0:0, domácí hlavně bránili, i tak dál drží šanci na semifinále

Soupeř byl však v ofenzivě marný a naprosto bezradný. O postupujícím se proto bude rozhodovat až příští čtvrtek ve Florencii.

„Odveta bude nepochybně těžší,“ řekl plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Remíza je důležitá nejen pro Plzeň, ale i pro celý český fotbal, který získal klíčový bod do národního koeficientu. Díky němu pošle od sezony 2025/26 mistra přímo do hlavní fáze Champions League.

Jinak to ale Štruncových sadech ve čtvrtek večer žádná fotbalová hitparáda nebyla.

Domácí Plzeň, rozstřelená množstvím absencí, se proti favoritovi podle očekávání soustředila především na defenzivu. Hrála organizovaně, pokoušela se maximálně zhustit střed hřiště a zamezit centrům do pokutového území.

Na útočné výpady jako by domácí zcela rezignovali, nebo na ně spíš neměli sílu. Snad jedinou výjimkou byla pěkná akce z 24. minuty, kterou po výstavbě od stoperů a Kalvachově kolmici dohráli Šulc s Vydrou. Ten ovšem ze slibné pozice pálil po zemi vedle. A pak se společně s ostatními parťáky zase rychle vrátil pod balon...

„Vážím si toho, jakým způsobem mužstvo věci, na kterých jsme v týdnu pracovali, zvládlo. Na takhle špičkového soupeře a nejsilnější mužstvo na míči v italské lize je dodržení taktiky životní nutností. Samozřejmě máme dvě fáze, je tam i útočná. Myslím, že jsme byli schopni dát gól, kdybychom lépe vyřešili některé přechodové fáze,“ prohlásil Koubek.

Domácí skoro celých devadesát minut běhali bez míče a trpělivě se posouvali ze strany na stranu, což trenér Koubek u lajny sledoval přísným okem s rukama v bok. To jeho protějšek Italiano před hostující střídačkou létal jako čertík, neustále na své hráče pokřikoval, máchal rukama nad hlavou a bouřlivě gestikuloval. Frustrovalo ho, že bílí jen donekonečna obehrávají červenomodrý blok, aniž by se dostali do pořádné šance.

Nepřesná střela stopera Quarty ze třiceti metrů byla vrcholem marné první půle. A v pádu nemohl uspět ani hlavičkující útočník Belotti, byť aspoň donutil domácího gólmana k zákroku.

Jedlička, který chytal ve svítivě žlutém dresu, musel do akce i krátce po přestávce, kdy ho z úhlu prověřil Beltrán. Tím však jako by nápor Fiorentiny předčasně vrcholil.

Od desátého týmu italské ligy to bylo málo. Plzeň se pasivním výkonem probránila k cenné remíze, která je nejen důležitým příspěvkem do českého národního koeficientu, ale i nadějným výsledkem do odvety.

„Domácí obránci předvedli výborný výkon. Je to jejich styl, došli s ním daleko, v předchozím kole postoupili až na penalty. V takovýchto zápasech je to o jedné střele, o jedné akci jeden na jednoho. Dát gól proti týmu, který takhle hraje, je složité,“ poznamenal hostující kouč Vincenzo Italiano.

Aby měla šanci, bude muset být aktivnější. Doma vsadila na opatrnost, kterou umocnilo i střídání trenéra Koubka: po hodině hry stáhl útočníka Vydru, místo kterého poslal na trávník bijce Traorého.

Chvíli nato Plzni paradoxně pomohli i hostující fanoušci, kteří zaházeli hřiště hořícími světlicemi. Tím nechtěně otupili tlak Fiorentiny, který přitom zrovna sílil.

Italskému týmu pak nepomohl ani střídající český reprezentant Barák, jenž dostal od kouče Italiano něco málo přes dvacet minut.

Pro Plzeň historický dvojzápase se tak bude rozhodovat až příští týden.

Ve čtvrtfinále jedné z evropských soutěží je západočeský tým vůbec poprvé, v aktuální sezoně Konferenční ligy navíc ani jednou neprohrál, což platí i nadále. A v devíti zápasech dostala jediný gól.

Plzeň nerozhodil ani fakt, že před výkopem horko těžko skládala sestavu.

Kopic s Dwehem byli vykartovaní, další hráči včetně Sýkory, Valenty nebo Mosquery jsou zranění. A protože na pohárové soupisce nefigurují Havel, Metsoko či Souaré, do základu se poprvé od říjnového utkání Mol Cupu v Mariánských Lázních dostal například pětatřicetiletý zadák Řezník.

Zahajovací jedenáctku nakonec Viktoria dala dohromady slušnou, na lavičce však měla jen sedm hráčů včetně dvou dorostenců a dalších dvou borců z třetiligového béčka. Deml, Lörincz a Doubek za áčko dokonce ještě nikdy nenastoupili.

Příští týden by měla být Plzeň silnější, což tuší i trenér Koubek. I proto se po závěrečném hvizdu izraelského sudího Grinfeelda tak upřímně zaradoval: zakřičel si a zapumpoval pěstí nad hlavou.