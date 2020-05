Kreativní fanoušci Bohemians si fotbal ujít nenechali: ‚Tým šel zatleskat i fanatikovi na stromě‘

Praha Více než dva měsíce bez fotbalu a několik dalších před sebou. Fanouškům pražské Bohemians zápasy chyběly, a tak se rozhodly, že premiéru po restartu sezonu uvidí za každou cenu, i když přímo na stadion nemohli.

Bohemians nepatří mezi největší pražské velkokluby, řadí se spíše k takovým domácím týmům. Fanoušci má však věrné, až za hrob. První domácí duel si tak ujít nenechali, ač kvůli vládním opatřením přímo na stadion nemohli.



„Podporu fanoušků mimo to minimum na stadionu jsme si nemohli nevšimnout. Byli na balkonech v okolí, na oplocení stadionu, na ulici před stadionem a dokonce v koruně topolu na sousedním pozemku,“ ocenil jejich věrnost tiskový mluvčí Bohemians Petr Koukal.

Nadšení byli i hráči, kteří se obávali komorní atmosféry, na kterou zvyklí nejsou. Marně. „Skandování za zdmi Ďolíčku bylo pro nás strašně super, hosté v Ďolíčku se přidali a jsem si jistý, že hráči to vnímali velmi dobře. Proto se po utkání odebrali s děkovačkou právě k místům mimo stadion, celý tým šel zatleskat i tomu jedinému fanatikovi na stromě,“ řekl dojatý Koukal.

Hráči byli z fanoušků přímo u vytržení a vydrželo jim to prý i do druhého dne. „Hráči si té podpory váží, ve čtvrtek ráno se o tom s nadšením bavili na tréninku,“ prozradil.

Bohemians jim však nijak sledování svého oblíbeného klubu usnadnit nemůže. Těm nejvěrnějším nabídla aspoň speciální spolupráci s O2 TV, autokino, jaké nabídl například duel mezi Spartou a Plzní, neplánují. „Pro naše permanentkáře, členy DFB i fanklubu máme speciální nabídku od partnera O2 TV, kdy mohou sledovat prvoligový fotbal za velmi výhodnou cenu oproti běžnému TV vysílání. Hromadné projekce bohužel nechystáme, protože organizačně i personálně je to velmi náročně a navíc i ze strany vedení LFA jsme byli důrazně požádáni, abychom to velmi pečlivě zvážili. Jsou zde totiž stejně přísná pravidla, jako na samotných stadionech a v celé společnosti a veškerá odpovědnost by šla za klubem, resp. za ligou. Ať už se jedná o hygienická nařízení či běžné právní normy,“ vysvětlil mluvčí klubu.

Sám doufá, že se brzy vše vrátí do normálu a fotbalisté budou moci znovu hrát před vyprodaným stadionem. „My se snažíme důkladně dodržovat veškerá omezení a nařízení, protože i to je cesta, jakým způsobem co nejdříve situaci uklidnit a opatření dále rozvolnit,“ řekl a dodal: „Nechceme fanoušky v autokinech, chceme je v Ďolíčku!“

Bohemians je momentálně na jedenácté příčce v tabulce, která znamená barážovou skupinu. K desátému místu zajišťujícím boj o evropské poháry však ztrácí pouhé tři body. Další utkání má na programu v neděli 31. května, kdy se utká s Českými Budějovicemi.