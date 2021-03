Kúdela je s týmem ve Walesu. Jednoznačně jsme o něj stáli, je připravený, říká Šilhavý

Cardiff Česká fotbalová reprezentace se ve Walesu bude moci spolehnout na služby Ondřeje Kúdely. „Omlouváme se, že jsme to nemohli potvrdit dříve. Přistoupili jsme k tomuto kroku z bezpečnostních důvodů,“ uvedl Petr Šedivý, mluvčí národního týmu.

„Ondra je v nominaci, je zdravý a chtěl k zápasu odcestovat,“ potvrdil v pondělí večer z Cardiffu na tiskové konferenci českého mužstva.

„Jsme všichni rádi, že tu s námi může být,“ navázal záložník Vladimír Darida. Trenér Jaroslav Šilhavý vzápětí hovořil velmi podobně. „Ondra je nedílnou součástí základní sestavy. To, co se kolem něj děje, je nepříjemné pro každého. I pro Ondru, ale proti Belgii ukázal, že ho to neovlivnilo. Je připravený,“ pravil kouč.

„Když se mě někdo zeptal, zda stojíme o to, aby Ondra cestoval s námi, tak jsem říkal, že jednoznačně ano,“ pokračoval Šilhavý. „Další jednání bylo na vedení reprezentace, na asociaci, na panu Malíkovi, panu Tvrdíkovi. Chtěl bych touto cestou poděkovat, že se domluvili a Ondra je tady. Jsem rád,“ dodal trenér.



Bylo to nejdiskutovanější téma posledních dnů. Čerstvě čtyřiatřicetiletý obránce odehrál v základní sestavě oba duely kvalifikace mistrovství světa s Estonskem (6:2) i Belgií (1:1), avšak u jeho účasti ve Walesu visel obří otazník.

Poletí, nepoletí?

Národní tým mlžil a Slavia, která dohady odstartovala, se naposledy vyjádřila ve čtvrtek – den po triumfu nad Estonskem.



O svého fotbalistu se bojí. V souvislosti s incidentem z odvety osmifinále Evropské ligy v Glasgow, při kterém měl Ondřej Kúdela podle domácích rasisticky urazit záložníka Rangers Glena Kamaru, mu prý na ostrovech hrozí nebezpečí: především od radikálních fanoušků skotského klubu.

„Ohledně Ondřeje Kúdely nebudeme specifikovat žádná bezpečnostní opatření, postupovali jsme ve vzájemné shodě a Ondra je připraven k zítřejšímu zápasu,“ reagoval na dotaz ke speciálním opatřením Šedivý.



Spekulovalo se také i o tom, že by po příletu do Velké Británie čekal Kúdelu policejní výslech.

Advokáti, kteří stopera i klub v případu zastupují, to sice odmítli, ve čtvrtek večer však oznámili, že se Slavia i reprezentace na neúčasti Kúdely ve Walesu oficiálně domluvily. I když...

Michal Jurman, mluvčí fotbalové asociace, ve čtvrtek uvedl, že vedení reprezentace obavy Slavie chápe, nicméně Kúdela zatím zůstává s týmem. Národní tým s vedoucím celkem Fortuna ligy znovu jednal po sobotním duelu s Belgií, jenže výsledek rokování byl dlouho neznámý.



Pro oficiální informaci musela veřejnost i média počkat až na večerní tiskovou konferenci v Cardiffu. Několik hodin poté, co se speciál směr Cardiff v pondělí dopoledne odlepil z pražské ranveje.

Nyní už víme, že v něm seděl i Kúdela.