Kvůli špatně vyplněné smlouvě nedostane rodina mrtvého fotbalisty Saly 18 milionů

Cardiff / Praha Nedbalé papírování nejspíš připraví rodinu tragicky zesnulého fotbalisty Emiliana Saly o odškodnění, které by za normálních okolností vyplatila Asociace profesionálních hráčů. Částka, kterou pozůstalí nejspíše nedostanou, dosahuje zhruba 600 tisíc liber (17,7 milionu korun). A stejná chyba pořádně komplikuje vyplacení částky za přestup, kterou měl Cardiff poslat Salovu bývalému klubu.

Hráči, hrající v Anglii, se stanou automaticky členy Asociace profesionálních fotbalistů, a tím pádem i jejího penzijního programu, z něhož se vyplácejí nejrůznější podpory v krizových situacích. Jenže Cardiff, za který měl Sala hrát, udělal při sepsání hráčské smlouvy Emiliana Saly řadu chyb, které podle vedení soutěže byly překážkou v registraci kontraktu argentinského fotbalisty.

Liga tak klubu z Walesu vrátila smlouvu k přepracování, a novou verzi měl Sala podepsat po svém příletu do Spojeného království. Jenže než se tak stalo, osmadvacetiletý Argentinec při letu z Francie do Anglie zmizel, a jeho tělo našli záchranáři v troskách stroje po několika dnech.

Kromě otázky, jak se k nečekané situaci postaví hráčská asociace, je problémem ještě další věc. A tou je právě neplatnost smlouvy v souvislosti se samotným přestupem. V posledním týdnu se totiž objevila zpráva, že Cardiffu se nechce platit přestupní částku, a francouzské Nantes mu vyhrožuje žalobou.

Nakonec se obě strany dohodly na odložení první splátky, jenže nové okolnosti mohou celou záležitost ještě více znesnadnit. Cardiff měl do Francie poslat 15 milionů liber, tedy 443 milionů korun, ale pokud se ukáže, že smlouva nebyla platná, patřil by hráč stále Nantes, a Walešané by tak nemuseli platit nic.

Nyní tak celá kauza leží na ramenou právníků obou evropských klubů.

Letadlo s argentinským fotbalistou se zřítilo do moře 21. ledna letošního roku.