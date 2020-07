Mačkáme hráče jako citron, netají plzeňský kouč Guľa

Plzeň Ještě než začal Adrian Guľa hodnotit remízové utkání, složil poklonu loučícímu se Milanu Barošovi. „Za svou kariéru si zaslouží velké uznání, byl mimořádně úspěšný a inspirativní,“ pronesl plzeňský trenér na adresu ostravské legendy, která proti Viktorii uzavřela svůj dlouhý fotbalový příběh.

S výkonem svého celku jste byl spokojený?

V první polovině hrála obě mužstva hodně takticky, z mého pohledu nám tam chyběl větší počet centrovaných míčů. Tempo nebylo až tak vysoké, což se ve druhém poločase ale úplně změnilo. Utkání bylo zajímavé, stupňovala se intenzita. Z kontrů jsme si tvořili velké příležitosti, i Baník se dostal do dvou šancí. Bod musíme akceptovat.

Přitom nakonec jste mohli ještě prohrát, v závěru byl hodně blízko trefě střídající Baroš...

Hvězdy si v šanci našly tohoto výjimečného hráče. Nevím, jak bych reagoval. Pro nás bylo dobré, že jsme gól nedostali. Kdyby mu to tam padlo, tak bychom to nějak museli přežít.

Budete hráčům vyčítat, že se jim v zakončení tentokrát nevedlo?

Chceme být dominantní. Nejen v samotné hře, ale i produktivitou. Jenže v té nám chyběla taková lehkost a správný výběr řešení. Určitě se na to zpětně podíváme. Musíme ale brát v potaz, co už mají kluci teď všechno za sebou. Pořád mačkáme citron, který už vymačkaný je. Cením si toho, že ve druhé půli to rozběhali, rozsprintovali a víc se dostali k náběhovým věcem. Zápas jsme měli dostatečně v rukách na to, abychom jej rozhodli v náš prospěch.

Našlapaný program už si však zřejmě vybírá svou daň.

Máme za sebou první týden, v němž jsme mohli normálně trénovat. Víme, jaký zápas nás čeká doma a jaký bude mít motiv. Že jsme nevyhráli v Ostravě, musíme hodit za hlavu. Chceme se vítězně rozloučit s Romanem Hubníkem a získat další body do jarní tabulky.

Dostane Hubník po vzoru Baroše jen pár minut na konci?

Je připravený na devadesát minut. Sedneme si k tomu, rozhodně je připravený na větší porci utkání. Roman se s kariérou neloučí, připravuje se na další etapu. Fyzicky je našlapaný, zdravý. Dostane porci, aby bylo vše v pořádku, ale abychom také zvítězili. Nechceme to jen tak odehrát, chceme s Romanem vyhrát.

Jak se vám zamlouval debut brankáře Jindřicha Staňka? Udržel nulu...

Myslím, že si své odvedl. Bylo dobré, že jsme se rozhodli dát mu příležitost. Aleš Hruška k tomu také přistoupil velmi dobře, je naším lídrem. Kluci chtějí stále hrát, být na očích. Pro nás je podstatné, že když Jindra dostane šanci, tak svou pozici zastane.

Poprvé se za Plzeň v lize představil také Marko Alvir.

Naskočil slušně. Byl hodně dlouho zraněný, musel se rozehrávat v rezervě. Jeho dynamika nám pomohla, v souhře a součinnosti je ale stále spousta prostoru ke zlepšení.