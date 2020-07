Vystřílí si vodou politý Kozák trofej pro nejlepšího střelce? Na Slavii to musí dotáhnout, burcuje Kotal

Praha O titulu je ve fotbalové lize rozhodnuto, ale řada neznámých stále čeká na vyřešení. Mezi nimi i jméno nejlepšího střelce. Největší šanci má sparťan Libor Kozák.

„Kozák do repre, Kozák do repre!“ rezonovalo sparťanskými tribunami během 4. kola nadstavbové části o titul proti Jablonci. Libor Kozák sice nastoupil až na začátku druhého poločasu, svoji šanci ale okamžitě využil.



Nejprve se sparťanský útočník prosadil už po dvou minutách pobytu na hřišti, když se po Sáčkovu centru dravě procpal před jabloneckého brankáře Hanuše a procedil míč na přední tyči do branky.

To ale nebylo všechno.

V 62. minutě na hranici pokutového území získal míč obránce Hancko, přesprintoval půlku hřiště a milimetrovou kolmicí našel zcela osamoceného Kozáka, který z první střelou na přední tyč Hanuše překonal podruhé a se čtrnácti góly dorovnal na prvním místě tabulky střelců Petara Musu.

Slávistický kanonýr se zase povedeným lobem prosadil v Liberci. Kvůli zbytečnému útočnému faulu za žlutou kartu minutu před svým střídáním ale bude poslední kolo nadstavby mezi Slavií a Spartou sledovat pouze z tribuny.



Kozák tak má jedinečnou šanci završit své gólové procitnutí individuální trofejí. „Vím, jaká je statistika, a bylo by to pěkné. Dám do toho všechno jako vždycky a uvidíme, jak to dopadne. Náš cíl je spíš zvládnout zápas, ale tohle by byla třešnička na dortu,“ řekl Kozák skromně pro klubovou televizi.

Urostlý opavský odchovanec s bohatými zkušenostmi z Lazia Řím či Aston Villy přišel do Sparty loni z Liberce, kde úspěšně po sérii zranění restartoval svoji kariéru. Začátky na Letné ale neměl jednoduché. Během podzimní části od něj míče odskakovaly, často si nabíhal do ofsajdu nebo se v něm naopak zapomínal, což v kombinaci se špatnými výsledky pod trenérem Jílkem netrpělivé sparťanské fanoušky štvalo. Hattrick proti Karviné se zdál být světlou výjimkou.

Libor Kozák se raduje z jednoho ze svých tří gólů do sítě Karviné.

Během zimní přípravy jako už tradičně Kozáka brzdila lehčí zranění a po svém návratu se na hřiště dostával na pár minut. I ty však čas od času dokázal přetavit v branku.



Kozákovi výrazně pomohla koronavirová pauza, kdy měl čas doléčit drobné bolístky a zapracovat s trenérským štábem na svém výraznějším přínosu mužstvu.

A ten přišel.

Nový trenér Václav Kotal totiž posadil nevýrazného Benjamina Tetteha, který sice svojí rychlostí Kozáka výrazně převyšuje, v zakončení už je to ale o něčem jiném.

Obrozený střelec totiž po více než dvouměsíční odmlce od fotbalu pálí ostrými, v deseti zápasech zaznamenal sedm gólů, což ho vyneslo mezi střeleckou elitu vrcholící sezony.

„Byli jsme domluvení, že Libor proti Jablonci určitě naskočí, chtěli jsme, aby se mu povedlo vystřílet si tu korunu,“ podporuje ambice svého svěřence trenér Sparty Kotal. „Ve středu proti Slavii to musí dotáhnout, uvidíme, co nám dovolí.“

Největším pronásledovatelem dvojice Kozák–Musa v boji o střeleckou korunu je záložník Mladé Boleslavi Lukáš Budínský, jenž zaostává o pouhou branku. V případě postupu Středočechů přes Bohemians bude mít navíc k dobru jedno utkání v play off o Evropskou ligu. Na jaře byl mimořádně produktivní i teplický Jakub Řezníček, který se po koronavirové pauze trefil dokonce devětkrát, otázkou však zůstává, jestli se kvůli karanténě karvinského klubu vůbec bude skupina o záchranu dohrávat.

V ruce tak drží nejvíc trumfů sparťan Kozák. Dokáže je využít?