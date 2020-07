Sparta skončí třetí, Baroš hrál naposledy. Střelcům vládnou Musa s Kozákem

Praha Fotbalisté Sparty zakončí aktuální ligový ročník na třetím místě. Rozhodla o tom jejich nadstavbová výhra nad Jabloncem (3:0), který pořád myslí na poháry. To platí i o Liberci, byť nestačil na Slavii (1:3). Naopak šestý Baník už šanci na Evropu nemá.

Liberec s Jabloncem, podještědští rivalové, se ve středu na dálku utkají o čtvrté místo. Aktuálně ho drží Slovan, který v posledním kole nastoupí na hřišti druhé Plzně. Jablonec, jenž je o bod zpátky, hraje s Baníkem.

Čtvrtý tým tabulky postoupí do 2. předkola Evropské ligy, pátého v pořadí čeká ještě kvalifikační utkání s vítězem prostřední skupiny o Evropu.

V předposledním kole nadstavby se dařilo oběma pražským S a jejich elitním střelcům. Kozák s Musou se srovnali na čele tabulky střelců, oba mají čtrnáct golů. O korunu se však při středečním derby neutkají, protože chorvatský útočník Slavie se v Liberci vykartoval.

Do souboje může promluvit ještě mladoboleslavský Budínský, který má od soboty na kontě třináct branek, případně dvanáctigólový sparťan Kanga.

Sparta i Slavia v neděli nastřílely po třech gólech. Letenští doma vedli díky patičce Hložka, pak se dvakrát trefil střídající Kozák.

Za Slavii pálili v Liberci jen cizinci: Traoré, Júsuf a Musa. Za domácí korigoval skóre v závěru debutant Králíček.

Bezgólové bylo loučení ostravského Milana Baroše, který proti Plzni nastoupil naposledy v kariéře. Hrál posledních dvacet minut a v závěru mohl duel rozhodnout. Po centru z pravé strany zůstal sám ve vápně soupeře a hlavičkoval těsně vedle.

Před zápasem mu majitel klubu Václav Brabec daroval památeční dres, na trávník za Barošem přišla celá rodina, fanoušci mu aplaudovali a on dojetím plakal.

Číslo 27 navíc Baník na počest legendárního útočníka navždy vyřadil, nikdo další už ho v Ostravě nosit nebude.

V lize se o víkendu hrály pouze čtyři zápasy, protože všechny tři duely ve skupině o záchranu byly kvůli šíření nákazy covid-19 mezi fotbalisty Karviné odloženy na neurčito.

Vážně hrozí, že se boje o přežití nestihnou dokončit, tím pádem by z ligy nikdo nesestoupil, zrušila by se baráž a ze druhé nejvyšší soutěže, kterou aktuálně vedou Pardubice, by o patro výš poskočil její vítěz. V příštím ročníku by pak mezi elitou hrálo 17 týmů.

Volno měly i České Budějovice a Slovácko, pro které sezona skončila už minulý týden vyřazením v play off o Evropu.

V něm se naopak druhý rok po sobě nejlépe daří Mladé Boleslavi, která v sobotu večer vyhrála úvodní finále nad Bohemians jednoznačně 3:0. Odveta se hraje v úterý v Ďolíčku.

„Máme to slušně rozehrané, to je potřeba říct, ale tím, že jsem sám na Bohemce působil a znám tamní prostředí, tak jakákoli lajdáckost nebo vůbec myšlenka, že je hotovo, by nás mohla mrzet,“ varuje mladoboleslavský trenér Jozef Weber.