Manchester United má na dosah postup v Evropské lize, Linec zdevastoval pěti góly

Linec Fotbalisté Manchesteru United zvítězili v úvodním osmifinále Evropské ligy v Rakousku nad LASK Linec 5:0 a výrazně se přiblížili postupu. Velmi dobrou výchozí pozici má před domácí odvetou i Basilej, která vyhrála ve Frankfurtu 3:0.

United šli v Linci, kde se kvůli pandemii koronaviru hrálo bez diváků, do vedení v 28. minutě. Z hranice šestnáctky se trefil ranou do šibenice Odion Ighalo. Třicetiletý Nigerijec, jenž „Rudé ďábly“ posílil v zimě, byl vidět i po přestávce a v 58. minutě poslal do úniku Daniela Jamese, který navýšil náskok.



Hosté dokonali debakl v závěru zápasu. V 82. minutě po náběhu za obranu skóroval Juan Mata a v nastaveném čase se prosadili z brejku Mason Greenwood a nedlouho po něm i ranou z třiceti metrů Andreas Pereira.

I Basilej se před prázdným hledištěm ve Frankfurtu dostala do vedení po necelé půlhodině hry. Z přímého volného kopu se trefil Samuele Campo. Po přestávce potvrdili vedení švýcarského týmu Kevin Bua a Fabian Frei.

Turecký Basaksehir udolal Kodaň 1:0 gólem z penalty, kterou dvě minuty před koncem proměnil bosenský záložník Edin Višča.