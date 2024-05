Mladá Boleslav - Sparta 0:5, exhibičně k triumfu, řádil Kuchta a vypukly oslavy

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Sparta vyhraje ligu podruhé za sebou. V týdnu se bez čtyř klíčových hráčů lopotila za vydřeným vítězstvím nad Ostravou (2:1), poslední krok po návratu opor do sestavy Krejčího, Laciho a Haraslína zvládla s lehkostí.

Přitom v úvodu to na nejvyšší výhru v sezoně nevypadalo.

Dvacet se minut se hosté hledali, byli nervózní, nepřesní, dopředu nedali přihrávku. Ve středu pole se jim nedařilo zachytávat kombinace na jeden dotyk a pak se zapotili, aby zastavili rychlé protiútoky.

Když pak podcenili přetažený centr z rohu, který domácí Žitný ještě zachytil ve hřišti, Sakalova střela z vápna vylekala brankáře Vindahla i početné sparťanské fanoušky. Těch pár domácích dokonce vidělo míč v síti a křičelo gól.

Domácí byli i vzadu pevní a sparťanům toho moc nedovolili. Ale všechno změnila akce z dvacáté minuty. Hostující stoper Panák s míčem u nohy prošel z poloviny hřiště až do vápna. Během svého dlouhého sóla se rozmýšlel, komu přihraje, ale když mu protivníci možnosti zavírali, šel pořád sám. Po jeho zpětné přihrávce střelu Birmančeviče gólman Mikulec ještě vyrazil, následný centr Ryneše napálil Preciada do tyče a z dorážky Kuchta poslal míč do sítě.

Tím začal jeho velký den. Během dalších patnácti minut dal další dvě branky. Nejenže akce zakončoval, ale on je také rozjel.

Při druhé stál zase na správném místě, když Mikulec vyrazil Haraslínův střelu na zadní tyč. A v 35. minutě si ukázal Krejčímu, kam mu má poslat centr. Odskočil si od Suchého a hlavou do protipohybu brankáře skóroval potřetí.

Po oslavě se spoluhráči slavil ještě zvlášť s fanoušky, kteří skandovali jejich oblíbené „Kuchta Belmondo“.

Sparta vedla 3:0 a byla poločas od titulu.

Ale Kuchta neměl dost. V úvodu druhé půle dal svůj čtvrtý gól. Byla to neskutečná akce sparťanských stoperů. Brankář Vindahl padesátimetrovým pasem vysunul do prostoru levého křídla vysunul Sörensena, který do vápna přihrál Krejčímu. Ten se fintou zbavil Sakaly, mohl už zakončovat, ale ještě předal na malé vápno Kuchtovi. Ten se vyhnul skluzu obránce a s míče u nohy doběhl do prázdné brány.

Jestli domácí do druhé půle chtěli nastoupit s elánem a se zápasem ještě něco udělat, po pěti minutách jim ho sparťané vzali. A několik tisíc sparťanských fanoušků spustilo: „Mistři, mistři.“

Sparťané zůstávali soustředění, kouč Priske pořád tým od lavičky dirigoval, hecoval. V teplém počasí si od svetru vyhrnul rukávy.

Mezitím Mikulec parádním zákrokem zkazil Kuchtovi radost z páté branky. A zlikvidoval i další tutovku Rynešovi.

Když Lacci střídal, ze hřiště nešel k lavičkám, ale na druhou stranu hřiště, aby se mohl o radost podělit s fanoušky, kteří mu hodili šálu.

Domácí se snažili aspoň překazit exhibiční tempo soupeře, dát aspoň jeden gól. Ale dali ho hosté. Sadílek si zaběhl na pravé křídlo a jeho zpětný centr trefil z první střídající Vydra. Boleslavský gólman se jen ohlédl.

V samém závěru mohl korigovat Júsuf, běžel sám, ale trefil jen Vindahla.

Následnou euforii z titulu zkrotili hostujícím fanouškům policejní těžkooděnci, kteří obestoupili tribuny, aby nikoho z hlediště nemohl proniknout na hřiště.