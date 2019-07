Naštvaní korejští fanoušci žalují organizátora přátelského utkání. Nelíbí se jim, že nenastoupil Ronaldo

SOUL Korejští fotbaloví fanoušci chystají žalobu na organizátora přátelského utkání mezi Juventusem a výběrem hvězd domácí K-League. Organizace Fasta totiž fanouškům přislíbila, že do utkání nastoupí i největší hvězda italského celku Cristiano Ronaldo. Tvrzení podložila tím, že má smluvně podchycený minimálně poločas v podání pětinásobného držitele Zlatého míče. Čtyřiatřicetiletý Portugalec ovšem zůstal po celý zápas na lavičce náhradníků, což značně popudilo zaplněný stadion v Soulu.

Právě kvůli Ronaldově neúčasti v přátelském utkání se zformovala protestující skupina fanoušků na jednom korejském webu. Dva z nich se pak již obrátili na právníky.

„Velký počet fanoušků si pořídil vstupenky na utkání právě kvůli Ronaldovi. Fasta tvrdila, že má smlouvu s Juventusem, že ten odehraje alespoň poločas a zúčastní se autogramiády,“ okomentoval žalobu pro agenturu Reuters právník Kim Min-ki.

Jeho prostřednictvím příznivci požadují po agentuře vrácení vstupného ve výši 70 tisíc wonů (přibližně 1360 korun) a peněžní náhradu za psychickou újmu sahající do výše milionu wonů (přibližně 19 500 korun).

Vyčíslená škoda platí pro jednu platící osobu a tak se může ještě mnohonásobně navýšit. „Zatím tu společnost zažalovali dva lidé, ale stále mi volají další, takže očekávám, že jich bude zhruba o 60 tisíc víc,“ řekl právník s ohledem na maximální kapacitu pro duel vyprodaného stadion v Soulu.

Skutečnost, že byla podepsaná smlouva mezi Fastou a Juventusem, potvrdila i šéfka společnosti Robin Changová. Ta se údajně o Ronaldově neúčasti v utkání dozvěděla deset minut před začátkem druhé půle.

„Dohadovala jsem se o tom s viceprezidentem Juventusu Pavlem Nedvědem, který mi jen řekl: ‚Také bych byl rád, aby Ronaldo hrál, ale nechce. Promiňte, ale nic s tím nenadělám‘. Byla jsem hrozně zklamaná,“ řekla.

Fasta poté vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že Juventus porušil část podepsané dohody. Vedení korejské ligy se tak obrací se stížností přímo na turínský celek. Odškodní se nakonec příznivcům slavný klub, nebo jejich rozhořčení slíznou jen organizátoři?

To se brzo ukáže, mnozí ze zklamaných návštěvníků zápasu, který skončil 3:3, pak bylo naštvaných i na samotného Ronalda, kterému dali zlobu pocítit na sociálních sítích. „Zradil 60 tisíc lidí. Už nejsem jeho fanoušek,“ shrnul na Instagramu své pocity za ostatní jeden z nich.

Co na to Juventus? „Každý hráč, co s námi byl v Koreji, nastoupil. Kromě jednoho: Cristiana Ronalda, kterému naši lékaři doporučili po předchozím zápase v Nan-ningu odpočívat,“ uvedl v prohlášení šéf Juventusu Andrea Agnelli, podle kterého situaci zkomplikoval i pozdní příjezd na stadion.

Autobus italského celku se cestou z letiště zdržel dvě hodiny v zácpě a na stadion přijel zhruba 15 minut před plánovaným startem. „Přijeli jsme na hotel v půl páté odpoledne a neměli jsme čas na odpočinek ani obvyklý předzápasový postup,“ přidal. „Nedostali jsme policejní eskortu a byli jsme skoro dvě hodiny v zácpě. To se nám ještě nikdy a nikde nestalo,“ dodal Agnelli.