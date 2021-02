Nedělal to Stramaccioni? Nové logo Sparty čelí kritice fanoušků, legendám se líbí

Praha Do příští sezony vstoupí Sparta v trochu pozměněném hávu, vydává se modernější cestou. Na čtvrteční tiskové konferenci oznámila změnu identity a poprvé od roku 1993 také loga. Oficiální stránky klubu a sociální sítě ihned zaplavily spousty reakcí, komentářů i názorů. Řada z nich byla pozitivních, ale nutno poznamenat, že většina fanoušků překvapivou novinku úplně dobře nepřijala.

„Sparta je konzervativní klub, je tady konzervativní prostředí a má i konzervativní fanoušky. Nechtěli jsme dělat revoluci, nechtěli jsme vzít všechny hodnoty, symboly a udělat novou éru,“ nechal se slyšet tiskový mluvčí Ondřej Kasík.



Žádné převratné změny se opravdu nekonaly. Po černé barvě loga Pražané sáhli kvůli barvě historicky prvních klubových dresů, i nadále ale budou nastupovat v rudém. Sparta vybírala ze tří konceptů, nakonec se uchytil ten od agentury Go4Gold.



Robert Rampa @RampaRobert15 Černá místo rudé. To vlastně odpovídá stavu, ne. Mně rudá bude chybět. https://t.co/ePGRkGBP52 oblíbit odpovědět

Klub si určitě zaslouží pochvalu za komunikaci s veřejností. Krátce po odhalení nového loga se totiž na oficiálních webových stránkách a sociálních sítích objevil s odpověďmi na nejčastější dotazy fanoušků. Na ty příjemné i nepříjemné.



Změna identity nebyla levnou záležitostí, celý projekt vyšel Pražany na jeden milion korun. „Směr, který jsme zvolili, představuje přirozený vývoj a posouvá nás graficky z minulosti do současnosti. Věříme, že výsledek je fanouškům blízký,“ dodal generální ředitel František Čupr.



Rozdělení na dva tábory

Jak už to tak bývá, některé příznivce Sparta potěšila, jiné zase ne. „Jaké výkony, takové logo. To se opravdu nepovedlo, ani trochu. Jestli na tom vývojový tým pracoval půl roku, pak se nedivím, že si hra sedá pět let,“ nezapomněli si fanoušci rýpnout do současných výkonů druhého týmu tabulky nejvyšší soutěže.

Jiří Hošek @hosekj Fotbalová @ACSparta_CZ mění po 27 letech své logo a představila celkový nový vizuál. Za mě hodně povedená věc. Jak to vidíte vy? https://t.co/wbOCKhXuQP oblíbit odpovědět

„Z krásného, zavedeného fotbalového loga na pohřební ústav. To je jak od prvňáka. Spíš by to chtělo modernizovat stadion,“ vadilo dalším. Pražané se dočkali i přirovnání k hokejovým Pardubicím, které sáhli k podobnému kroku v létě minulého roku, či dotazu, zda nový znak nenavrhl nenáviděný kouč Stramaccioni.



Dominik Rodinger @Rodinger87 Říkám doma ... Já: Sparta si změnila logo. Žena: A co? Uprostřed je vrba? ... takže asi tak ‍♂️. Btw: já říkám ANO ... moc hezká práce @ACSparta_CZ !! oblíbit odpovědět

Podporovatelé změny klubové identity si naopak pochvalovali především jednoduchost a návrat k historické tradici. Podle nich je na tom Sparta z grafického a marketingového hlediska v porovnání s ostatními sportovními kluby nejlépe v republice.



„Je to o zvyku. Někteří budou nespokojení vždy. Cokoliv se změní nebo udělá, je špatně. Stejně jako příchod pana Vrby. A po jednom vyhraném zápase už trenér nevadí,“ štvalo jednoho z fanoušků.



Eviduju na změnu loga a identity Sparty různé názory a kdybych měl přidat svoje hodnocení, tak za sebe říkám, že se mi fakt líbí. A to jak představení pojal marketingový úsek, tak to smekám. Briefing, microsite, čas na vstřebání. Dobrá práce, ACS! https://t.co/OZXKHXxoIN — David Sobišek (@davidsobisek) February 11, 2021

Za rozhodnutí Sparty se postavily některé osobnosti z řad sportovních médií nebo také marketingový expert Tomáš Janča. „Čekal jsem ještě dramatičtější změnu hlavního logotypu, tohle je spíš facelift, ale funguje to. Nový vizuální styl přináší velmi pěknou vlastní typografii. Skvělá je paleta monochromatických logotypů a naznačené vizuály. Dobrá práce,“ napsal na Twitter.



Kladné hodnocení poskytlo i osm sparťanských legend, které byly k představení novinek pozvány přímo na Letnou. „Nejvíc mě zaujalo zjednodušení nejen loga, ale i dalších věcí, které k tomu patří. To znamená merchandising, trička, mikiny,“ uvedl bývalý brankář Jaromír Blažek.

„Za mě je to zajímavá změna. Věřím, že se to chytne. Mně osobně se to opravdu líbí,“ prohlásil Martin Frýdek starší a ve stejném stylu pokračovali i Július Bielik, Petr Kouba, Libor Sionko a další.



Kdo ví, třeba se názory té nespokojené části sparťanské veřejnosti postupem času změní. Logo sice tvoří důležitou součást každého klubu, ale podstatné je, co se děje na hřišti. Proto se i nadále upínají zraky především na Pavla Vrbu a jeho hochy.