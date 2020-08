Nezmar odchází ze Slavie. Funkci sportovního ředitele od září převezme Bílek

Praha Dlouho se o tom mluvilo, teď je to oficiální: spojení Jana Nezmara s pražskou Slavií přestane platit. Viceprezident pro sport ve fotbalovém klubu skončí k poslednímu srpnu, kdy mu vyprší smlouva. „Přejeme mu do jeho další životní etapy hodně štěstí,“ loučí se s ním šéf Jaroslav Tvrdík.

„Děkujeme Janu Nezmarovi za jeho dosavadní práci pro Slavii. Byl u velkých úspěchů a rozhodně se zapsal do klubové historie,“ uvedl ještě Tvrdík na klubovém webu.

Nezmarovým nástupcem na pozici sportovního ředitele se stane jiný bývalý hráč Jiří Bílek, jemuž důvěřuje celé představenstvo. Doposud zodpovídal za mládež, rezervní mužstvo a ženy, v minulých měsících však pronikal do tajů práce svého předchůdce.

Už výroky slávistického bosse Tvrdíka na předsezónní tiskové konferenci leccos naznačovaly. „Honza má osobní, rodinné či zdravotní problémy, důvody, které ho vedou k tomu, že zvažuje, co bude dál,“ prozradil. „Až klub opustí, tak to oznámíme.“



Od toho okamžiku uběhly čtyři dny.

Po necelých třech letech tak končí vztah, který měl mnohdy k ideálu velmi daleko. Nezmar, jenž do Edenu zamířil v prosinci 2017 z Liberce, se brzy stal klíčovou součástí sportovního úseku klubu. Je jedním ze symbolů slávistického vzmachu.

Měl klíčové slovo při přestupech, vyznává stejný pohled na fotbal jako trenér Jindřich Trpišovský, jehož měsíc po svém příchodu do Slavie přivedl. A byla to trefa, vždyť červenobílí okamžitě uspěli v národním poháru, následně slavili zisk double, postup do čtvrtfinále Evropské ligy, obstáli v konkurenci evropských gigantů v Champions League...

Na tom všem, stejně jako třeba na půlmiliardovém transferu Tomáše Součka do West Hamu, nesl Nezmar velký podíl.

Zároveň se však od samého počátku řešily spory s ostatními členy vedení.

Nezmar kvůli tomu několikrát přemýšlel o odchodu, nejprve kvůli neshodám s tehdejším generálním ředitelem Janem Krobem. Ze Slavie nakonec v závěru roku 2018 odešel Krob.

Poté na přelomu roků 2019 a 2020 dokonce podal v klubu výpověď, přiznal, že týden skutečně neměl smlouvu. Za razantním rozhodnutím byly neshody s Tvrdíkem ohledně dalšího strategického a ekonomického směřování klubu.

Ty údajně přetrvávaly dodnes.

Nezmara navíc čím dál víc vyčerpávala náročná profese a neustálé cestování mezi Prahou a Libercem, kde má rodinu. Přesto podepsal nový kontrakt, vzdal se však pozice v představenstvu a oficiálně nebyl sportovním ředitelem, ale viceprezidentem pro sport. Navíc jen do 31. 8. 2020.

K dalšímu obnovení spolupráce už nedojde.

„Když se řekne Slavia a moje působení v ní, tak se mi jako první vybaví ta spousta zážitků, které člověku zůstanou do konce života. Právě tyto zážitky jsou důvodem, proč jsem začal hrát fotbal, a proč ho celý život dělám. Díky tomu, jak se nám tu dařilo, je těch zážitků velká spousta,“ podotkl Nezmar.

„Neopakovatelnými, životními zážitky byl postup přes Sevillu, účast v Lize mistrů, která znamená pro každý český klub obrovský úspěch. Není to samozřejmost. Jsou tam ale i další momenty jako zisk historického double po 70 letech. Vybaví se mi spousta lidí, se kterými si člověk vytvoří vztah. Panovala tu výborná atmosféra, a to jak uvnitř týmu, tak i celého klubu a všem kolegům bych chtěl za spolupráci poděkovat,“ dodal.