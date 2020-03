Obří penále pro Premier League? Pokud nedohrají letošní sezonu, hrozí klubům tučná pokuta

Londýn Stejně jako ostatní sporty, i anglická fotbalová Premier League byla kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru donucena přerušit svou sezonu. Zbylé zápasy nezačnou dříve než 30. dubna a je otázkou, zda se liga vůbec dohraje. V případě že ne, mohou některé kluby čelit existenční krizi. Musely by totiž vracet značné množství peněz.

Předpokládaná částka, kterou by kluby Premier League musely zaplatit, pokud by se sezona nedohrála, činí 762 milionů liber (přes 22,5 miliardy korun). A za co? Za porušení smluvních podmínek s televizemi.

Elitní britské celky dostávají od televizí peníze dvakrát ročně, v únoru a srpnu. Finance za únor už dostaly, teď však hrozí, že je budou muset vracet, pokud nezvládnou ligu dohrát do 31. července.

„Je to mnohem křehčí svět, než si mnozí myslí. Vypadá to, jako by kluby Premier League měly bezedné měšce, ale jen málo z nich má peníze na účtech v bankách,“ řekl novinář Simon Hughes z The Athletic, který o této situaci napsal jako první.

Přerušení soutěže by se nejvíce dotklo Sky Sports, která má práva na 128 zápasů, BT Sport jich pak má nasmlouvaných 52.

Televize totiž stejně jako kluby počítají své ztráty. Kvůli tomu, že se nehraje, nemohou vydělávat na reklamách vysílaných během sportovních přenosů a i ony mají momentálně potíže v tom, jak uživit své zaměstnance.

O porušení smluvních podmínek a výši možné pokuty se dozvědělo všech dvacet zainteresovaných klubů během čtvrtečního nouzového zasedání v sídle Premier League v Londýně. Vzhledem k tomu, že by se to dotklo všech, hledá se nyní řešení.

Jednou variantou je dohrání ligy v pozdějším termínu. Většina klubů navíc souhlasí s tím, že by se zbytek zápasů dohrál za zavřenými dveřmi, což však odporuje současným nařízením už i na ostrovech.

Do konce soutěže zbývá většině klubů ještě devět zápasů, čtyřem chybí deset.

„Může to vypadat jako hamižnost, ale oni nemají moc jiných možností. A jako první by na finanční problémy doplatili řadoví zaměstnanci,“ přidal Hughes.

Vedení ligy se také připravuje na boj s televizními stanicemi v případě, že by se liga nedohrála. V jeho prospěch hraje fakt, že současné televizní smlouvy skončí v roce 2022 a obě stanice, které chtějí nyní peníze zpět, budou mít zájem o jejich prodloužení.