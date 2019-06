‚Malý č****,‘ poznamenal kouč Arsenalu na adresu mladé rozhodčí. Už předtím jí nadával

Londýn / Praha Kouč Arsenalu Alex Nichols vede dívčí kategorii do devíti let. Nyní si ale nějakou dobu nezatrénuje. Během zápasu s Readingem totiž na sudí neustále křičel, přičemž mladá rozhodčí se kvůli tomuto chování rozplakala. Nichols ji navíc po zápase vulgárně napadl.

V rozhodnutí anglické fotbalové asociace (FA) je sudí popsána jako „nezletilá žena“, která podle svědků plakala už před koncem zápasu. Disciplinární komisi řekla, že se po Nicholsových urážkách během zápasu cítila „ponížená, smutná a jako šikanovaná“.

Po střetnutí ji přišel Nichols podat ruku, což ale se slzami v očích odmítla. Na to kouč Arsenalu odvětil: „Jak elegantní. Malý č****.“ A s touto nadávkou odešel.



Rozhodčí uvedla, že se později za své chování přišel omluvit, ale tuto omluvu nepřijala a vše uvedla do zápisu o utkání. Kouč Kanonýrů Nichols před disciplinární komisí vulgarity popřel.



Jenže to mu nebylo nic platné. Panel FA jej potrestal za použití vulgárního jazyka vůči rozhodčí během hry a hlavně to, že ji několikrát verbálně urazil. Za to mu byla udělena pokuta ve výši 400 liber (11 460 korun) a zastavena činnost na tři utkání.



Arsenal se za jednání svého zaměstnance omluvil. „V našem klubu nepřijímáme a netolerujeme chování tohoto druhu. Učinili jsme odpovídající kroky, trenérovi jsme pozastavili činnost a budeme se tím dále zabývat. Bylo to první obvinění této povahy v jeho kariéře a byl upozorněn, aby se podobných excesů do budoucna vyvaroval,“ uvedl mluvčí londýnského klubu.