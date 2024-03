Zoufalej cikáne. Fotbalový kouč Rada za rasistickou urážku dostal rekordní trest

O bezprecedentním trestu informovala v tiskové zprávě Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí v Česku profesionální soutěže.

Do zápisu sudí napsal, že Rada směrem ke svému protějšku použil spojení „ty zoufalej cikáne“.

„Řekl jsem komisi, že pro mě to není žádný rasismus. Já jsem stará škola, je mi jedno, ať je to ten nebo ten. Po zápase jsem se mu omluvil, že jsem to přehnal, on se mi omluvil také. Dali jsme si kafe a uzavřeli to. Jestli je to komplot, nebo za tím někdo stojí, nevím. Za tohle osm měsíců? To nechápu,“ řekl Rada agentuře ČTK.

„S Duklou se odvoláme a uvidíme, jak to dopadne. Poradíme se, ale v nejhorším skončím, já s tím nemám problém. Pokud by odvolání nevyšlo, osm měsíců nesmět na lavičku je strašně dlouhá doba. To bych řekl majiteli, aby si našel trenéra, který může do zápasů,“ zdůraznil pětašedesátiletý kouč.

Komise byla nekompromisní.

„Disciplinární komise případu věnovala značnou pozornost a snažila se zajistit veškeré potřebné důkazní materiály, aby byla schopna objektivně rozhodnout,“ poznamenal Baček.

„Na základě zprávy technického delegáta a také podle dle záznamu z kamer bylo prokázáno, že skutečně směřoval směrem k lavičce Zbrojovky Brno urážku s rasistickým podtextem,“ prohlásil předseda disciplinární komise Richard Baček.

Rada se provinil v duelu úvodního jarního kola, který skončil na Julisce 3:3. Po zápase člen dozorčí rady brněnského klubu Petr Boháček na sociální síti napsal: „Petr Rada přímo před rozhodčím řval na hráče soupeře, že je n...gr, a trenér zase cikán.“

Petr Boháček @petrtheczech Dnes opět skvělá vizitka českého fotbalu na Julisce, kde Petr Rada přímo před rozhodčím řval na hráče soupeře, že je n*gr, a trenér zase cikán. A takhle my si tu žijeme. oblíbit odpovědět

„Komise zároveň neprokázala informace, které byly veřejně prezentovány na sociální síti X na účtu člena dozorčí rady Zbrojovky Brno, o hned několika hrubých rasistických urážkách na adresu realizačního týmu Brna, což je i jeden z důvodů, proč finální verze trestu není ještě vyšší,“ podotkl předseda disciplinárky.

Rada je v Česku uznávaný trenér, bývalý vynikající obránce a reprezentant. V nejvyšší soutěži vedl Slavii i Spartu, působil také v Teplicích, Jablonci či Liberci.

Dukla momentálně vede druhou ligu o dva body před Vyškovem, do konce sezony zbývá jedenáct kol. Do nejvyšší soutěže přímo postoupí vítěz druhé ligy, další dva hrají baráž o postup proti patnáctému a čtrnáctému týmu první ligy.

O Radovi se ví, že je svůj, že je velmi emotivní, že pro ostré slovo nejde daleko. V tom je tak trochu „stará škola“, ovšem s urážkou s rasistickým podtextem přestřelil.

„Je to pro nás čerstvá zpráva. Rozhodnutí není pravomocné, trenér Rada má možnost se odvolat a my vyčkáme na rozhodnutí odvolací komise,“ poznamenal klubový mluvčí Martin Bartošek.

Když Dukla loni v listopadu v závěrečném podzimním kole podlehla ve Vyškově, jehož mužstvo je postaveno především na cizincích afrického původu, Rada to v dobrém glosoval: „Já bych koučovat nechtěl…Beru to samozřejmě trošku ve srandě. Vlastně jsem hrál další mezistátní utkání. Hráli jsme jedenáct Čechů proti Africe. Proti těm chlapcům nic nemám.“

V průběhu své trenérské kariéry byl za vulgární prohřešky opakovaně trestán.

Naposledy loni v říjnu nesměl na lavičku tři zápasy a dostal pokutu 30 tisíc korun za to, že během utkání v Chrudimi vyhrožoval asistentovi rozhodčího Tomáši Mokruschovi.