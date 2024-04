Hlavou se mi honí dost černé myšlenky, řekl obžalovaný Rogoz před soudem

Státní zástupce Jan Scholle pro Rogoze žádá sedm a půl roku vězení za podíl na korupci a ovlivňování výsledků ve třetí a druhé lize ve prospěch Slavoje Vyšehrad. Vedle toho obžaloba požaduje peněžitý trest 4,5 milionu korun a zákaz působení ve fotbale na několik let.

„Pan obžalovaný byl mezi tím odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 1 v jiné trestní věci k podmínečně odloženému trestu a finančnímu trestu 3,5 milionu korun,“ vysvětlil před měsícem Scholle.

Rogoz v úterý u Okresního soudu Plzeň-město prohlásil, že ho návrh státního zástupce zdrtil. „Myšlenky, které se mi honí hlavou, jsou dost černé,“ zaznělo v jeho krátkém a předem připraveném prohlášení, které u soudu přečetl.

Řekl, že vzhledem ke zdravotnímu stavu bude stručný. Víc chce říct v pátek, kdy by měl být jedním z těch obžalovaných, kteří k soudcům promluví těsně před tím, než se senát odebere ke zřejmě dlouhým poradám o rozsudku. „To se pokusím říct, co mám na srdci,“ naznačil Rogoz.

Podle předběžného plánu by soudci chtěli rozsudek vynést ve druhé polovině června.

Rogozův advokát Oldřich Chudoba asi hodinu zdůvodňoval, proč by soudci měli jeho klienta zprostit všech obvinění. Protože jednání popsané v obžalobě není trestným činem.

„Aby mohlo být rozhodnuto o vině, musí být prokázané, že se skutek stal, je trestným činem a spáchala ho konkrétní osoba. Takový závěr není možné v daném případě přijmout, a už vůbec ne, že by byl obžalovaný členem zločinecké skupiny,“ tvrdí advokát.

Podle obžaloby byl Roman Berbr v čele organizované zločinecké skupiny působící ve fotbale, dalšími členy byly podle spisu Rogoz, někdejší hráč a funkcionář Michal Káník a bývalý rozhodčí Tomáš Grímm. V závěrečné řeči státní zástupce uvedl, že zločinecká organizace ve fotbale fungovala, a dokonce měla mít více členů.

Advokát Chudoba prohlásil, že žádná zločinecká organizace ve fotbale neexistovala.

„Kde by se vzala? Kdo ji založil? Jak to vzniklo? Založil ji Káník a oslovil dalšího? Nebo ji založil Grímm, který jako rozhodčí běhal s píšťalkou a vytvářel pro to podmínky? Nebo Rogoz? Nebo to byl Berbr? V pozici místopředsedy výkonného výboru si založí zločineckou skupinu, aby ovlivňoval zápasy ve třetí lize a tím si ještě upevnil pozici? Vždyť to nedává logiku,“ odmítl stanovisko obžaloby advokát hájící v procesu Rogoze.

Chudoba podotkl, že předloženými důkazy nebyla vyvrácena obhajoba Rogoze ani v jednom z bodů. Nebylo podle něj prokázáno, že by od Rogoze byla jakákoli nabídka k ovlivnění zápasu, nebyly prokázané žádné sázky nebo že by jeho klient v tomto vyvíjel jakoukoli aktivitu.

Poslední slovo

Berbr a jeho advokáti budou před soudem přednášet závěrečné řeči v pátek. Jemu navrhl státní zástupce sedm let vězení, peněžitý trest 5,5 milionu korun a pětiletý zákaz působení ve fotbale.

V Berbrově případě je peněžitý trest o 450 tisíc korun nižší, než navrhoval státní zástupce při podání obžaloby. V jednom případě totiž podle Scholleho není prokázané, že Berbr věděl o pokusu ovlivnit zápas ze strany Rogoze.

Výrazné navýšení trestu požaduje státní zástupce u Káníka, který byl podle jeho závěru také členem zločinecké organizované skupiny ve fotbale.

„Obžalovaný Káník se v přípravném řízení doznával, v hlavním líčení ale z toho postupně vycouvával. Proto navrhuji nepodmíněný trest v délce šesti let a osmi měsíců a peněžitý trest,“ uvedl Scholle.

Jak celá kauza začala

Případ začal zatčením Berbra a dalších dvaceti rozhodčích, delegátů a funkcionářů v říjnu 2020.

Berbr do té doby vykonával funkci místopředsedy asociace, ale fotbalu v Česku fakticky vládl. Vedle obvinění z ovlivnění zápasů čelí také skutku, že podvodným jednáním společně s dalšími obviněnými připravil Plzeňský krajský fotbalový svaz, jehož byl šéfem, o více než 2,32 milionu korun.

Berbr několik měsíců pobýval ve vazbě, stejně jako Rogoz, někdejší sportovní ředitel Vyšehradu. Do vazby soud poslal také rozhodčího Grímma a bývalého prvoligového hráče Káníka.

Podle obžaloby se korupce týkala v květnu a červnu 2019 pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize a poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži. Státní zástupce viní obžalované z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění průběhu zápasu.

Grímm později získal status spolupracujícího obviněného. Od soudu vyvázl s půlroční podmínkou a pokutou 198 tisíc korun.

Trest zná také delegát Miroslav Skála z Plzeňska. Dohodl se na osmiměsíční podmínce s dvouletou zkušební dobou, peněžitém trestu 48 tisíc korun a čtyřletém zákazu výkonu funkce delegáta.

Dalším odsouzeným je Petr Tarkovský, který však s fotbalem nemá nic společného. Soud mu za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti uložil osmiměsíční trest se zkušební lhůtou 18 měsíců a pokutu 55 tisíc korun.

Někdejší sudí Marek Janoch dostal podmíněný trest na osmnáct měsíců, pokutu 350 tisíc korun a čtyřletý zákaz činnosti. Přiznal se k přijetí úplatků za potenciální ovlivnění zápasů v třetí lize.