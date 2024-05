„Dovolte nám pobavit vás.“ Ve sportovních kláních jde hlavně o zábavu, ne o život, říkají velvyslanci

Pro nás jakožto oficiální zástupce našich zemí by mohla vypadat třeba takto: Naše společnosti jsou ve svých vzájemných stycích dostatečně sebevědomé na to, aby raději čelily nepříjemným pravdám, než aby se uchylovaly k milosrdným lžím. To se týká méně významných oblastí, ale i těch velmi důležitých. A když mluvíme o velmi důležitých oblastech, tak máme na mysli i takové posvátné krávy, jakými jsou (především pro Němce) fotbal nebo (především pro Čechy) hokej!

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka

Není to tak dávno, kdy patřilo k česko-německému koloritu, že němečtí fotbaloví fanoušci nevnímali Česko jako fotbalový národ a v opačném gardu platilo to samé v ledním hokeji. Ne náhodou vtipkoval v roce 1997 televizní moderátor Harald Schmidt právě o tomto tématu, když vlády obou zemí konečně dospěly k historickému vyrovnání v podobě diplomatické deklarace. Schmidt tehdy ve svém pořadu tvrdil, že Česko-německá deklarace má tajný dodatek, ve kterém se německá strana Čechům omlouvá za to, že je jako fotbalový národ nemůže brát vážně.

Doby, kdy bylo potřeba se za podobná „pošťouchnutí“ omlouvat, jsou už tytam. Ne že by na tom byly obě země ve fotbale nebo ledním hokeji stejně. Rozdíly se najdou vždycky. Důležité ale je, že česká i německá společnost pochopily, že jde v obou případech o zábavu, nikoliv o život. Byl nejvyšší čas, abychom k tomuto prozření dospěli.

Nejen proto, že jsme politickými i vojenskými spojenci v době množících se válečných konfliktů, ale také proto, že obě země letos pořádají důležité sportovní akce. Od poloviny května bude Česko hostit mistrovství světa v ledním hokeji, a sotva tento sportovní svátek skončí, rozehraje se v Německu fotbalové mistrovství Evropy. A nejlepší na tom je, že se naše národní týmy v obou případech na turnaj v sousední zemi kvalifikovaly.

Německý velvyslanec v Praze Andreas Künne.

Jsme si naprosto jistí, že obě země dostojí těm nejvyšším nárokům, které jsou dnes na pořadatele takovýchto hokejových a fotbalových akcí kladeny. Budeme si určitě moci vychutnat nejen skvělé sportovní výkony, ale také výbornou atmosféru a pocit sounáležitosti. Pořadatelům je jasné, že fanoušci – stejně jako všichni ostatní občané, kteří jsou dnes v důsledku ruské válečné agrese a teroristických útoků po celém světě vystaveni ohromnému stresu – více než kdy jindy ocení možnost přijít na jiné myšlenky a vnést do svého života více radosti. Fotbal i hokej jsou v tomto směru velmi dobrým sluhou (zároveň ale dost špatným pánem).

Je pro nás ctí a jsme hrdí na to, že naše země mohou letos přispět k tomu, že hokejoví a fotbaloví fanoušci po celém světě – a snad nejen oni – zažijí díky naší pohostinnosti krásné a radostné chvíle. Nabízelo by se náš text zakončit mírně upraveným názvem jednoho velkého hitu Robbieho Williamse – „Let Us Entertain You“, tedy „Dovolte nám pobavit vás“.

Ale přeci jen bychom na závěr ještě rádi připomněli pár zajímavostí souvisejících s velikány naší fotbalové a hokejové historie – například to, že nejlepší němečtí hokejisté mají nezřídka kořeny v Česku (jako třeba legendární Erich Kühnhackl či současná hvězda Leon Draisaitl) nebo že mnoho českých fotbalistů dozrálo v hráče světové úrovně právě v německé Bundeslize (jako kdysi Tomáš Rosický nebo v současnosti Patrik Schick). Češi a Němci dnes už opravdu nepotřebují žádné tajné dodatky, aby se vzájemně respektovali. A to myslíme zcela vážně.

Autoři jsou velvyslanci. Andreas Künne je velvyslancem SRN v Praze, Tomáš Kafka je velvyslanec ČR v Berlíně.