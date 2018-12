Plzni pomohl k výhře vlastní gól Hanáků, Baník se otřepal z negativní série

PRAHA Viktoria Plzeň zvládla zápas s Olomoucí a dotáhla se na vedoucí Slavii na jediný bod, jenže Pražany čeká dohrávka s Opavou v pondělí. To Baník se oklepal z tří zápasů bez bodu a zdolal tápající Příbram 2:0.

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 2:0 (2:0) Branky: 23. Chorý, 43. vlastní Sladký. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Chorý - Vepřek. Diváci: 5316.

Sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Hubník, Kovařík - Hrošovský, Procházka - Petržela (82. Havel), Čermák (61. Hořava), Kopic - Chorý (73. Řezníček). Trenér: Vrba. Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek (72. Yunis) - Zahradníček, Texl (77. Lalkovič), Kalvach, Houska, Falta - Dvořák, Nešpor (60. Plšek). Trenér: Jílek.

Obhájci mistrovského titulu z Plzně zvládli domácí zápas se Sigmou Olomouc, kterou porazili 2:0, a na druhém místě tabulky stáhli náskok Slavie na jeden bod, Pražany ale ještě čeká pondělní dohrávka v Opavě.

Plzeňští se v úvodu duelu spíše zastřelovali. Ve 23. minutě jim k prvnímu gólu pomohla velká chyba hostů. Houska zaváhal při rozehrávce, Petržela předložil míč Chorému a ten zblízka zakončil do odkryté branky. Bývalý útočník Olomouce se v lize trefil poprvé od května.



Dvě minuty před pauzou úřadující mistři navýšili skóre. Chorý posunul míč na Čermáka, který obešel Kalvacha a jeho přihrávku si obránce Sladký nešťastně srazil do vlastní branky.



Olomoučtí vstoupili do druhého dějství mnohem lépe a dělali Plzni problémy. Ale k brance to nevedlo. Postupem času se Viktoria vrátila ke tvoření hry, ale branku už do konce zápasu nevsítili.

Malé pražské derby skončilo bez branek

Bohemians Praha 1905 - Dukla Praha 0:0 Rozhodčí: Jílek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Bezpalec, Souček, Tetour (všichni Bohemians). Diváci: 3101.

Sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Jindřišek - Záviška (72. Reiter), Martin Hašek ml., F. Hašek (81. Koubek), Vodháněl - Nečas (65. Mašek). Trenér: Martin Hašek st. Dukla: Rada - Douděra (29. Bezdička, 90. Breda), Raspopovič, Ostojič, Souček - Podaný, Miloševič, Tetour, Bezpalec, Bilovský - Djuranovič (78. Brandner). Trenér: Skuhravý.

Hráči Bohemians 1905 remizovali s Duklou 0:0. „Klokani“ v nejvyšší soutěži nevyhráli doma poosmé za sebou. Bohemians protáhli čekání na ligové vítězství na šest kol a v tabulce jsou desátí. Dukla v nejvyšší soutěži potřetí za sebou bodovala a neinkasovala, zůstala však předposlední.

V první půli se hrál v Ďolíčku nezáživný zápas s minimem velkých šancí. V páté minutě protáhl domácího brankáře přízemní střelou Podaný, na druhé straně si po centru málem nechtěně dal vlastní gól vracející se Souček. Jinak na hřišti nebyly k vidění vážnější šance.



Po přestávce dlouho pokračoval fotbal bez šancí a s nepřesnostmi na obou stranách. Bohemians se dostali do tlaku až v posledních 20 minutách. V 79. minutě postupoval do brejku Martin Hašek mladší, ale gólman Dukly Rada jeho pokus vyrazil.



V závěru se Bohemians tlačili za vítězným gólem, v koncovce se jim ale nevedlo a utkání tak skončilo 0:0.

Baník nezaváhal v Příbrami

1. FK Příbram - Baník Ostrava 0:2 (0:1) Branky: 39. Hrubý, 90. Stáňa. Rozhodčí: Berka - Boček, Vitner. ŽK: Jánoš (Ostrava). Diváci: 1638.

Sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Rezek, Květ (61. Mingazov), Hlúpik (46. Keita), Průcha - Voltr (75. Pejša), Fantiš. Trenér: Csaplár. Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Šindelář (55. Procházka), Stronati, Fleišman - Jirásek (77. Stáňa), Jánoš, Hrubý, Holzer - J. Šašinka, O. Šašinka (74. Baroš). Trenér: Páník.

To Ostrava zvítězila 2:0 v Příbrami a po třech porážkách za sebou bodovala. Naopak středočeský celek natáhl sérii bez vítězství už na sedm zápasů.

V úvodu prvního poločasu byli aktivnější Příbramští, ale své šance nedokázali proměnit. A Baník trestal. Ve 39. minutě po rohovém kopu dostal Hrubý ve vápně hodně prostoru a přes nedůrazného Fantiše prostřelil gólmana Kočího.

Také do druhého poločasu vstoupili lépe domácí. V 52. minutě po Keitově přihrávce byl před prázdnou brankou Rezek, ale minul. Opět se tak potvrdilo, že bez branek se nedá vyhrát. Ostravané na svou výhru přidali pojistku, když se z dorážky prosadil Stáňa.

Baník si připsal teprve druhé vítězství v posledních sedmi zápasech a v tabulce mu patří šesté místo. Středočeši jsou třináctí, když doma potřetí za sebou prohráli a ani neskórovali.