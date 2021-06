‚Jejich důvody musíte chápat.‘ Orbán se zastal maďarských fanoušků, kteří bučeli na klekající Iry

„Pokud jste hostem v naší zemi, pak musíte chápat její kulturu a neprovokovat hostitele. Politika nemá ve sportu místo,“ uvedl na čtvrteční tiskové konferenci Orbán, jenž vládne v Maďarsku posledních 11 let.



Politik známý svými nacionalistickými a protimigračními názory dodal, že Maďar pokleká pouze před bohem, svou zemí, a pokud žádá ženu o ruku. „Fanoušci reagovali tak, jak obvykle lidé na provokaci reagují. Ne vždy si zvolí nejelegantnější formu, ale jejich důvody musíte chápat. Souhlasím s nimi,“ řekl Orbán.

The Republic of Ireland's players were booed and jeered by some Hungary fans as they took a knee before kick-off in their friendly in Budapest. pic.twitter.com/15npHfKZcE