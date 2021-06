Orbán má nový spor s Unií. Zákon omezující propagaci sexuálních menšin je podle šéfky Komise ostuda

BUDAPEŠŤ/PRAHA Když se ve středu v Mnichově utkali v rámci evropského fotbalového šampionátu maďarští reprezentanti s německými, jeden z jejich největších fanoušků, premiér Viktor Orbán, v hledišti chyběl.

Důvodem, proč politik zrušil cestu do Mnichova, byl přetrvávají spor ohledně nedávno přijatého maďarského zákona, který na školách zakazuje informovat nezletilé o problematice homosexuality či změny pohlaví. Hlavní kritiku ovšem sklízí za to, že nepřímo navozuje souvislost mezi homosexualitou a pedofilií.



Mnichovská radnice chtěla v reakci na to nasvítit dějiště utkání duhovými barvami, které jsou symbolem hnutí za rovnoprávnost sexuálních menšin. Evropská fotbalová federace UEFA to nakonec zakázala, a to s odůvodněním, že by se jednalo o politický vzkaz Maďarsku, což by bylo v rozporu s politickou neutralitou svazu. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó to uvítal s tím, že UEFA „se nenechala navést k politické provokaci Maďarska“.

Tím ovšem konflikt neskončil, navíc už dávno získal celoevropský rozměr. Ve středu se proti maďarskému zákonu ostře vymezila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, když ho doslova označila jako „ostudu“.

Podle jejích slov „diskriminuje lidi na základě jejich sexuální orientace“ a odporuje „zásadním hodnotám EU“. Pro případ, že by ho vláda v Budapešti neupravila, pohrozila, že bude proti Maďarsku zahájeno řízení kvůli podezření, že porušuje evropské smlouvy.



Maďarský premiér popírá, že by jeho vláda byla homofobní. „Heterosexuální člověk musí chránit homosexuály před diskriminací, útoky a znevýhodňováním,“ uvedl v rozhovoru pro německou agenturu DPA. Připomněl, že na rozdíl od dob komunismu, dnešní Maďarsko „práva homosexuálů aktivně chrání“.Mezi členskými státy Unie se jako první proti normě vymezily země Beneluxu a vydaly prohlášení. V úterý se k nim přidaly i Francie, Německo, Španělsko, státy Pobaltí a Skandinávie.

I v Budapešti jsou podle Orbána vidět na ulicích vyvěšené duhové vlajky. Právě ty se chystali před fotbalovým utkáním Maďarska s Německem rozdávat zástupci některých organizací hájících práva sexuálních menšin. To mohl být důvod, proč Orbán návštěvu mnichovského stadionu zrušil.

Nástroj na rozštěpení opozice

Sporný zákon, který přijal maďarský parlament minulý týden velkou většinou, mimo jiné také zakazuje zobrazovat problematiku sexuálních menšin v knihách a filmech, k nimž by měli přístup nezletilí. Totéž má platit i pro reklamu, jež by mohla sloužit k propagaci homosexuality.

Jedním z vysvětlení, proč Orbán nechal schválit zákon právě nyní, mohou být volby z jara příštího roku. Premiér a jeho národně-konzervativní strana Fidesz vládnou zemi bez přestávky od roku 2010 i díky tomu, že opozice byla dosud rozdělená. V příštím roce ale chce šest opozičních stran spojit síly a určit i společného lídra, jenž by se v případě vítězství stal novým premiérem. Některé průzkumy naznačují, že by spojenectví mohlo uspět.

Jeho součástí je i pravicově-radikální strana Jobbik, která na sebe v minulosti upozornila antisemitskými a homofobními projevy, v posledních letech ale vystupuje umírněněji. Poslanci Jobbiku v parlamentu kontroverzní zákon, na rozdíl od svých koaličních partnerů, podpořili. Tím chtěl Orbán podle komentátorů ukázat, že opoziční aliance je účelová.