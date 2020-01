Půjde slávista Souček do Anglie? West Ham za něj nabízí až půl miliardy

PRAHA Fotbalová Slavia dostala nabídku na záložníka Tomáše Součka, která se jí líbí. West Ham je ochoten za její oporu dát v přepočtu 100 milionů korun za jarní hostování a v případě záchrany v Premier League doplatí dalších 400 milionů korun. Záleží, jak se rozhodne Souček.

Slavia je ochotna čtyřiadvacetiletého středopolaře pustit už v lednu. Ale je ochoten Souček odejít do West Hamu? Londýnský klub, který bojuje o záchranu v Premier League, chce Součka do zbývajících patnácti jarních ligových zápasů.

Za pětiměsíční hostování nabízí 4 miliony eur, což je v přepočtu lehce přes sto milionů korun. A když si vybojuje právo účasti i v příštím ročníku Premier League, podle smlouvy by Souček přestoupil a West Ham by za povinnou opci zaplatil dalších 16 milionů eur, v přepočtu 400 milionů korun.



Jako první o nabídce West Hamu informoval instagramový účet slaviabackstage, který má většinou velmi přesné zprávy, protože má blízko k vedení Slavie. Stejné sdělení potvrdil i zdroj obeznámený s průběhem jednání.

Pokud se Souček pro anglickou výzvu rozhodne, minimálně by vyrovnal nejdražší přestup z české ligy, který drží sparťan Tomáš Rosický. Ten v zimě 2001 odešel do Dortmundu za 505 milionů korun.

Přitom tak velkou částku by West Ham vyplácet nemusel, pokud by se pro Součka rozhodl dřív. Prováhal totiž termín výstupní klauzule, který vypršel 15. ledna. Během prvních dvou lednových týdnů byl Souček k mání za 15 milionů eur, v přepočtu za 380 milionů korun. Ale klauzuli neaktivoval a neudělal to ani žádný ze zájemců.

Výstupní klauzule platí vždy pro konkrétní období v rámci přestupního termínu. Pokud by Součka kdokoli chtěl v druhé polovině ledna, musel by se dohodnout především se Slavií. Ta by sotva kývla na nižší částku, to si raději hráče ponechá.



A nikam nespěchá ani Souček, který ve Slavii bere královské peníze. Premier League je obrovské lákadlo, nejlepší ligová soutěž planety. Ale West Ham nehraje o poháry, má starosti, aby nesestoupil. V tabulce má stejně bodů jako předposlední Watford.

Pro odchod hovoří například Součkův věk. Za měsíc mu bude pětadvacet, na velký přestup má nejvyšší čas. Od léta 2017 patří do základní sestavy Slavie, v minulém ročníku byl jejím klíčovým hráčem a nejlepším střelcem, v lize dal třináct branek. K oporám patří i v reprezentaci, dobře se v minulém roce předvedl i v evropských pohárech, zdatně si na podzim vedl v Lize mistrů proti Interu Milán, Dortmundu i Barceloně.

Ve Slavii loni v červnu podepsal lukrativní smlouvu do léta 2024. Podle spekulací je nejlépe placeným fotbalistou v Česku, údajně vydělává 3,5 milionu korun měsíčně.

V posledních dnech se v souvislosti se Součkem objevil i zájem Brightonu, dalšího anglického klubu, či francouzského Monaka. Na získání Součka mají kluby čas do konce ledna, pak ve většině západoevropských soutěží přestupní termín skončí, od února už týmy z Premier League, z Itálie, ze Španělska či z Německa nemohou hráče angažovat.