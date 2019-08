Rasismus, vězení i drsné vyhazovy. Soupeři Mladé Boleslavi šéfuje kontroverzní byznysmen Becali

BUKUREŠŤ/PRAHA Fotbalisté Mladé Boleslavi dnes ve 3. předkole Evropské ligy nastoupí v Rumunsku proti FCSB – klubu se slavnou minulostí, jemuž vládne podivínský boháč George Becali.

Jak to v klubu FCSB, bývalé Steaue Bukurešť, chodí, lze odhadnout z týden staré příhody. Rumunský celek měl po úvodní výhře 3:0 ve 2. předkole Evropské ligy na hřišti arménského Alaškertu postup prakticky v kapse.

Jenže doma přes vedoucí branku i kvůli vyloučení prohrával o poločase 1:3. Až gól na konečných 2:3 a soupeřova červená karta dodaly hráčům klid.



Majitel George Becali po utkání láteřil: „Nejostudnější zápas v historii rumunského fotbalu.“

A pro deník Gazeta Sporturilor popsal situaci, k níž došlo o přestávce. „Poslal jsem do šatny generálního manažera, aby týmu vyřídil: hrajte fotbal a porazte je i v deseti.“

Na to konto trenér Bogdan Andone oznámil na pozápasové tiskové konferenci svou rezignaci. „Končím, peníze mě nezajímají. Chci dělat to, v co věřím. Snažil jsem se s majitelem mluvit, ale je to jeho tým, on rozhoduje,“ uvedl.

„Bogdan je dobrý chlap, ale v tu chvíli byl ztracený, je trochu zastaralý,“ dodal Becali k již bývalému kouči svého týmu.

Ten tak převzali asistenti Vergil Andronache a Dacian Nastai, kteří by měli mužstvo koučovat i proti Mladé Boleslavi.

„Cítíme trošku větší šanci. Odvolali trenéra, zbavili se asi tří hráčů ze základní sestavy. Určitě nejsou v ideálním rozpoložení a pro nás je ta situace nejlepší možná,“ podotkl brankář Středočechů Jan Šeda.

Přitom zápas se kvůli letním koncertům Eda Sheerana a Metalliky na národním stadionu odehraje v 60 kilometrů vzdáleném Giurgiu.

Z pasáčka ovcí miliardář

Zmíněná událost je další položkou ve výčtu bizarností, které se poslední roky dějí v nejúspěšnějším klubu rumunského fotbalu, jenž se o název Steaua a logo už léta soudí s ministerstvem obrany.

Senzačního vítěze Poháru mistrů evropských zemí, který však poslední domácí titul slavil v roce 2015, má od roku 2003 v rukou právě „Gigi“ Becali, jenž se z chudého pasáčka ovcí dopracoval podnikáním k aktuálnímu jmění ve výši 600 milionů dolarů.

Jednašedesátiletý kontroverzní byznysmen seděl v rumunském i evropském parlamentu, ale také ve vězení.

Za machinace s pozemky v 90. letech, jimiž připravil stát v přepočtu o 18 milionů korun, si z celkem tříletého trestu odkroutil dva roky.

Svým chováním a výroky si vysloužil pověst mafiána, hrubiána, xenofoba i homofoba. „Vytvořím pro gaye a lesby samostatné čtvrti, aby tam zůstali a nechali nás na pokoji,“ prohlásil během neúspěšné prezidentské kampaně.

Zároveň se prezentuje jako ortodoxní křesťan. Z toho důvodu například v roce 2008 vyhodil tureckého kondičního trenéra Yükselu Yeşilovu.

„Steaua je křesťanský tým, kvůli němu jsme měli smůlu. Nechci ho tady už vidět. Nemůžeme mít muslima v týmu, který má kříž na dresech i na týmovém autobusu,“ vysvětloval Becali.

Italskému kouči Cristianu Bergodimu se zase stalo něco podobného jako před týdnem Bogdanu Andonemu. Jenže Bergodi o pauze Becaliho do šatny nepustil, a tak vzápětí dostal padáka.

Dlouho u kormidla nevydržely ani legendy rumunského fotbalu, jakými byli Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu nebo Marius Lacatus.

„Už toho mám dost. To napětí bylo nesnesitelné a já jsem se cítil v klubu jako na mučidlech,“ ulevil si Hagi poté, co po pouhých třech měsících podal výpověď. Stalo se tak na podzim 2007 po pohárovém utkání na Slavii.

Tehdejší vítězství sešívaných 2:1 při premiéře v Lize mistrů bylo jedním ze tří výher českých klubů proti rumunské stálici. Celkově je bilance lehce záporná (3-5-4). Vylepší ji nyní Mladá Boleslav?