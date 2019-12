Razgrad: mocný šéf a hráčský pelmel. Vrbu čeká výzva v podobě Interu Milán i Ligy mistrů

Praha V jarním play off Evropské ligy vyzve Inter Milán a pokusí se o další ligový titul. Z Plzně trenér Pavel Vrba míří k etnicky pestrému týmu Ludogorce Razgrad, který vládne Bulharsku nepřetržitě už osm let.

První zmínka o jeho existenci sahá do roku 1945, v Bulharsku však platí Ludogorec za fotbalovou jedničku až v posledním desetiletí. A to především díky tomu, že jej v roce 2010 převzal Kiril Domusčiev, bulharský oligarcha, jehož majetek podle některých odhadů může přesahovat v přepočtu dvacet miliard korun.



Ve firmách zpravidla vystupuje se svým bratrem Georgim. Celkově jich ovládají desítky a podnikají ve 23 zemích. V Razgradu například vybudovali farmaceutickou fabriku Huvepharma, v níž dělá většina pracujících obyvatel 33tisícového města a která vyváží veterinární léčiva i do Česka. Domusčiev se věnuje také námořní dopravě, kupříkladu provozuje přístav v Burgasu.

Vliv má i v médiích

Poslední roky Domusčiev, jenž mimo jiné dostal čestné občanství v americké Nebrasce, kde má jednu ze svých manufaktur, stojí také v čele bulharské Konfederace zaměstnavatelů a průmyslníků a z této pozice straní domácí vládě.

Připomíná se i to, že patří mezi velké příjemce evropských peněz určených pro malé a střední podniky, které mají Bulharsku pomoci ekonomicky růst. To by měl být také důvod, proč v pozici šéfa vlivné organizace zůstává pátým rokem, i když původní pravidla umožňovala jen čtyřletý mandát.

Bulharská média rovněž zmiňují Domusčievův vliv v médiích. Například před pěti lety kritizoval komentátora tamní televize Nova za málo vlastenecký komentář, podle něj stranil srbskému soupeři. Jako majitel fotbalových práv měl tehdy pocit, že právě on má rozhodovat o tom, kdo a jak zápas popisuje.

Pavel Vrba a jeho angažmá v Plzni.

Letos se mu podařilo zmíněnou Nova Broadcasting Group (nemá žádnou spojitost se stejnojmennou českou stanicí), která je podle dostupných informací se zhruba třetinovým podílem největší bulharskou televizní skupinou a kraluje tamnímu reklamnímu trhu, získat do vlastnictví.



Dřív se o totéž pokusil český miliardář Petr Kellner, ale neuspěl. Bulharský ekonomický týdeník Kapitál komentoval verdikt proti Kellnerovi takto: „Rozhodnutí antimonopolního úřadu bylo jasným signálem, že nový majitel Nova TV musí mít souhlas politické moci v Bulharsku. Což znamená, že to má být místní hráč, který bude kontrolovat obsah.“

Což Domusčiev na rozdíl od Kellnera splňoval. Loni v červenci měl Domusčiev dokonce iniciovat schůzku, kde by se oba boháči domluvili na spolupráci – podle týdeníku byla velmi krátká, Kellner totiž spolupráci údajně odmítl.

Se svým štábem

Hned v první sezoně pod Domusčievem postoupil nově se rodící bulharský hegemon do první ligy. Působení v nejvyšší soutěži začalo na výbornou – Ludogorec okamžitým titulem odstartoval svou stále trvající nadvládu.

Na větší konkurenci narazil Razgrad až v pohárové Evropě. Bereme-li v potaz, že bulharské lize patří v kontinentálním žebříčku až 27. místo, vede si pravidelně velmi obstojně. Už dvakrát si zahrál Ligu mistrů, jednou dokonce na úkor plzeňské Viktorie. V probíhajícím ročníku postoupil do jarní fáze Evropské ligy, v níž vyzve hvězdný Inter Milán.

A to už pod vedením Pavla Vrby, suverénně nejúspěšnějšího českého trenéra nového milénia, jehož odchod k bulharskému mistrovi shodně oznámily v pondělí oba zúčastněné kluby. „Jsem moc rád, že jsem dostal nabídku od klubu s nejvyšší ambicí hrát v Lize mistrů nebo v Evropské lize,“ uvedl Vrba pro Bulharskou národní televizi. „Mluvíme o pravidelném účastníku skupinové fáze evropských pohárů, a to pro mě bylo nejdůležitější. Klub s velkými ambicemi jak na domácí scéně, tak v Evropě. To je pro mě velká výzva.“



Do Bulharska si s sebou vezme i asistenta Zdeňka Bečku, trenéra brankářů Martina Ticháčka a k ruce mu bude i dosavadní kouč Stanislav Genčev, jenž by měl realizačnímu týmu zajistit bezproblémovou adaptaci.

V novém prostředí ho možná čekají různá překvapení, zvykat si každopádně bude muset na netypické domácí prostředí. Přestože desetitisícová Ludogorec Arena připomíná stadion Viktorie ve Štruncových sadech, diváků však chodí jen hrstka. V první mistrovské sezoně přitom bývalo na Ludogorci pravidelně vyprodáno. Jak tituly přibývaly, však fanoušci naopak odpadali. Nadvláda je začala nudit, nyní jich dorazí na stadion mnohdy pouhá tisícovka. I když svou roli jistě hraje celková znechucenost z bulharského fotbalu – v posledních letech neúspěšného a prolezlého korupcí. Vyjímají se akorát duely na evropské scéně.

Kádr: od každého trochu

Z Plzně byl Vrba zvyklý na tuzemské jádro doplněné o pár zahraničních hráčů. V Ludogorci jej čeká naprostý opak. V kabině převažuje sedmnáct cizinců nad čtrnácti domácími jmény. Nejpočetnější enklávou jsou Brazilci. V bráně vládne Renan, před ním vyniká v obraně Cicinho.

O ofenzivní aktivitu se stará naturalizované duo Marcelinho–Wanderson, které v Ludogorci načíná čtvrtou, respektive pátou sezonu. První jmenovaný má s kapitánskou pánskou na starost střed pole, druhý střílí góly.

Za zmínku stojí i třiatřicetiletý rumunský snajpr Claudiu Keseru, jenž v této sezoně zaznamenal už 15 branek v 26 duelech. Vedle domácích borců bude bývalý reprezentační kouč nově spolupracovat s Konžany, Poláky, Senegalcem, Izraelcem či akvizicí z Guinea-Bissau.

Co se týče hráčské kvality, alespoň té tržní, Vrba si zhruba dvojnásobně polepší. Podle serveru Transfermarkt má totiž kádr bulharského mistra hodnotu 1,224 miliardy korun, zatímco plzeňský soubor je zhruba o půl miliardy levnější.

Podmínky, aby v Razgradu dokázal podobné úspěchy jako s Plzní, tedy Vrba zřejmě má. K uspokojení ambicí oligarchy Domusčieva musí dotáhnout dobře rozjetou sezonu k devátému ligovému titulu v řadě, aspoň potrápit v Evropské lize Inter Milán a především připravit tým na boj o Ligu mistrů.

Pokud toto zvládne, opět vylepší nejen své renomé, ale možná i samotného Ludogorce, který je v tamním prostředí brán za umělý a ne příliš oblíbený.