Do Plzně míří slovenský Guardiola. Dokáže navázat na Vrbovu práci?

Plzeň Víte, co znamená slovenské slovo mäkčeň? Háček. A Slováci ho kromě jiného píšou taky u písmenka L, které změkčují. Fotbalový trenér Adrián Guľa, který ve středu podepsal smlouvu ve Viktorii Plzeň, je na háček ve svém jméně zvyklý. Teď si musí zvyknout, jaký háček na něj čeká na západě Čech.

Bude výrazný.

Komplikovaný.

Dost možná životní.

„Adrián má správnou vizi, věří v mladé hráče a nebojí se riskovat. Je to poctivec a férový chlap. Těším se, až do toho v Plzni skočí,“ reagoval bývalý útočník Petr Švancara, který středního záložníka Guľu poznal při společné štaci v druholigovém Žižkově. To bývali spoluhráči, teď bude Švancara tím, kdo bude v televizi komentovat Guľovy tahy.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč musí navázat na práci Pavla Vrby, což je samo o sobě velmi nesnadný úkol. Vrba dokázal s Viktorií třikrát postoupit do Ligy mistrů, ale teď ho zlákal bulharský Razgrad. Každopádně Plzeň je jeho vrcholné dílo.

Jak asi dopadne Guľa?

Pro začátek dostal kontrakt na dva a půl roku a 16bodovou ztrátu na vedoucí Slavii.

To je výzva, aby ji na jaře zkusil aspoň trochu umazat. Hlavně však musí udržet druhé místo v tabulce.

„Celý život jsem fotbalu dával všechno a jsem přesvědčený, že mi to vrací, protože fotbal je spravedlivý. Ačkoli samozřejmě vím, že úspěch je vrtkavý,“ tvrdí.

Naposledy trénoval slovenskou jednadvacítku. I jeho předešlý příběh je zajímavý. Rodák z Nováků ze srdce Slovenska hrával většinou uprostřed zálohy a kryl záda těm, kteří vepředu něco zkazili nebo se nechtěli vracet. Českou ligu kopal za Opavu nebo Jablonec, o druholigovém Žižkově už byla řeč. Jak vzpomíná Švancara: „Zatímco já těžil ze svého talentu a jak bylo možné, tak jsem si při tréninku ulevil, Adriána by něco takového ani nenapadlo. Bylo důležité mít ho za sebou.“

Podobným způsobem se Guľa snaží chovat jako trenér. Nedělá rozdíly mezi mazáky a bažanty. Spíš dokonce straní mladým, kteří dokážou naslouchat a on na nich vidí, jak se zlepšují. Dokázal to v Trenčíně a později také v Žilině, se kterou získal slovenský titul 2017. O trenérově instinktu by mohli vyprávět hráči jako Škriniar (Inter Milán), Lobotka (Celta Vigo), Hancko (ve Spartě hostuje z Fiorentiny), Bénes (Mönchengladbach) nebo Špalek (Brescia), kteří z role nenápadného teenagera přeskočili okamžitě do velkého fotbalu. Díky Guľovi.

„Mám rád výzvy, které se pro někoho zdají nesplnitelné. Viděl jsem, jak to funguje venku. Absolvoval jsem osm stáží, přes Ajax Amsterdam až po Bayern Mnichov. Měl jsem možnost sledovat jádro. Nejen cestu k vítězství, ale hlavně způsob, jak se můžou hráči rozvíjet,“ vyprávěl pro deník SME.



Na dnešní odpoledne už nachystal schůzku s trenéry plzeňské juniorky, aby jim nastínil, kudy by se měla „jeho“ Viktoria vydat.

Ne náhodou se mu doma začalo přezdívat Slovenský Guardiola. Ano, podle slavného Katalánce, který byl spolehlivý jako záložník a následně povznesl celé trenérské řemeslo. Lhostejno, jestli trénoval Barcelonu, Bayen nebo nyní Manchester City, drží si svůj osobitý styl.

Dohola ostříhaný Guľa začal trénovat ve čtyřiatřiceti, dbá na rychlý kombinační fotbal, do kterého vkládá vlastní prvky. Když v Žilině, kde dřív zazářil Vrba, podepsal pětiletou smlouvu, rovnou do kabiny nakreslil své základní motto v podobě pyramidy. Ve spodních řadách byla slova jako disciplína, přihrávka, chuť se učit nebo dribling. Na vršku pyramidy byly napsané mezinárodní zápasy před plnými stadiony.

Když s ním mluvíte, chvílemi vám připomíná filozofa, jindy vizionáře a nejčastěji ze všeho chlapa, který je do fotbalu zažraný. Asi nepřekvapí, že na Slovensku pořádal trenérské semináře, během kterých vysvětloval své principy. Sedánky byly čím dál populárnější a stále ve větších sálech, Guľa při nich vystupoval s mikrofonem na pódiu.



Plzeň nebyla zdaleka první český tým, který o něj projevil zájem. Dvakrát se vyptávala Sparta, byl také na seznamu potenciálních trenérů Slavie. S nabídkou uspěla až Plzeň. Vyjde tento krok?