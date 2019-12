Slovák Gula je koučem Plzně. Jeho asistentem bude Kozáčik, který ukončil v 35 letech kariéru

PLZEŇ Fotbalisty Plzně povede po Pavlu Vrbovi podle očekávání Adrián Guľa. Čtyřiačtyřicetiletý slovenský trenér podepsal s Viktorií smlouvu na dva a půl roku. Mužstva se ujme na startu zimní přípravy 6. ledna.

„Jsem velmi rád, že se nám po intenzivním jednání podařilo vše uzavřít ještě před Vánoci a můžeme fanouškům i veřejnosti představit nového trenéra Viktorie Plzeň, kterým bude Adrián Guľa,“ citoval klubový web generálního manažera Adolfa Šádka.

„Jeho práci jsme sledovali delší dobu a musím přiznat, že se nám velmi zamlouvala. Po odchodu Pavla Vrby pro nás tedy bylo jeho získání jasnou prioritou a jsem rád, že jsme se v poměrně krátké době domluvili na spolupráci,“ uvedl Šádek.

Guľa v minulosti hrál nejvyšší českou soutěž za Opavu a Jablonec. Po konci aktivní kariéry trénoval v Trenčíně a Žilině, s níž v sezoně 2016/17 vyhrál ligu.

Od loňského léta vedl slovenskou reprezentaci do 21 let. V úterý ho Slovenský fotbalový svaz uvolnil, aby mohl převzít Plzeň místo Vrby, který odešel do bulharského Ludogorce Razgrad.

„Těším se na novou výzvu i na skvělou atmosféru v Doosan Areně. V minulosti jsem viděl několik zápasů Viktorky a fanoušci byli vždy vynikající. Budeme jim chtít dělat co nejvíce radosti,“ prohlásil Guľa.

Asistentem bude Kozáčik, který ukončil kariéru

Jeho asistentem zůstane někdejší plzeňský hráč Marek Bakoš. Novým členem realizačního týmu bude dosavadní gólman Viktorie Matúš Kozáčik.

Někdejší slovenský reprezentant bude mít po ukončení hráčské kariéry na starosti brankáře. Guľův tým dále tvoří asistent Marián Zimen, videoanalytik a skaut Ladislav Kubalík a kondiční specialista Martin Kojnok.

„Přiznávám, že mám plnou hlavu fotbalu a společně s vedením i mými asistenty intenzivně řešíme vše tak, abychom byli na začátku ledna stoprocentně nachystáni a mohli začít naplno pracovat,“ konstatoval Guľa.

Vrba se po nedělním závěrečném utkání podzimní části sezony s Teplicemi (1:1) domluvil s vedením Viktorie na předčasném rozvázání smlouvy, která mu měla skončit v létě.

Nový kouč Plzně Adrián Gula.

S bývalým koučem české reprezentace odešli z Plzně do Bulharska asistent Zdeněk Bečka a trenér brankářů Martin Ticháček.



Šestapadesátiletý Vrba se podruhé ujal plzeňského týmu v červnu 2017 po třech a půl letech, během nichž působil u reprezentace a krátce v ruské Machačkale.

Hned v premiérové sezoně po návratu dovedl Západočechy k domácímu titulu, který znamenal přímý postup do skupiny Ligy mistrů.

V ní Viktoria i potřetí pod Vrbovým vedením obsadila třetí příčku a postoupila do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.

V aktuální sezoně nezvládla Plzeň 2. předkolo Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus ani 3. předkolo Evropské ligy s Antverpami a po pěti letech chyběla na podzim v evropských pohárech.

V lize je po 20 kolech druhá se ztrátou 16 bodů na Slavii. Na třetí Jablonec má tříbodový náskok.