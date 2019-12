Odchod Nezmara ze Slavie? Sešívaní se pod Číňany už párkrát otřásli

PRAHA Možný konec sportovního ředitele Jana Nezmara je rozhodil. Fotbaloví fanoušci nervózně přemítají, jak to vlastně s jejich Slavií dopadne – už zase. V nedávné době se v nejistotě ocitli poněkolikáté.

Údajná Nezmarova výpověď způsobila v úterý večer poprask. Byť je krajně nepravděpodobné, že by zamířil do konkurenční Plzně, pro Slavii by jeho odchod byl značným oslabením.



Není nutné připomínat, že je pro klub klíčovou postavou. Na všech nedávných úspěších má nemalou zásluhu.

Zisk double, čtvrtfinále Evropské ligy, skupina Champions League... Slavia navenek působí jako fungující kolos, který však uvnitř prý skřípe.

Za spekulacemi o Nezmarově konci jsou údajné neshody se šéfem Jaroslavem Tvrdíkem ohledně ekonomického směřování klubu.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Honza je v prvni rade clovek. S rodinou, za kterou dojizdi do Liberce. Slavia delala fans obrovskou radost, ale rodinam i nam samotnym radu starosti. Mame dve jedenactky, ale jen jednu trenerskou a manazerskou. Urcite nejde ke konkurenci. Nechte nas odpocinout a pracovat. Diky 7 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

S čínskými majiteli v zádech se navíc pojí dlouhodobá nejistota. Co když tok peněz z Asie není nekonečný? Co když současní vlastníci jednoho dne ze Slavie odejdou?



Zejména díky štědrým investicím z Číny vyrostla Slavia v dominantní sílu českého fotbalu, která udivuje i v evropských pohárech. I proto nedávno stačilo pět slov, aby nejen její příznivci začali pochybovat, zda se to v nejbližších chvílích může vůbec opakovat.

„Má být zastaveno financování Slavie.“

Věta, kterou ve vysílání televize Barrandov pronesl Miloš Zeman, způsobila bouři, kterou následně uklidňoval sám prezident i klubový šéf Tvrdík.

Prezident kontaktoval předsedu představenstva společnosti CITIC Group, aby Slavii nadále podporoval. CITIC je v pražském celku minoritním akcionářem (většinu má Sinobo Group) a významně pomohl při předchozí velké krizi.

Jindřich Trpišovský v objetí Jaroslava Tvrdíka.

Vzpomínáte? Zjednodušeně: V jednu chvíli na Slavii dohlížel vlastník Sparty.



Čínská společnost CEFC, která klub společně s podnikatelem Jiřím Šimáněm v září 2015 pomohla zachránit před krachem, oddlužila jej a získala do vlastnictví i stadion v pražských Vršovicích, se dostala do obřích ekonomických problémů.

Oligarcha Jie Ťien-ming – toho času čestný poradce prezidenta Zemana, který později skončil ve vězení – nasekal nehorázné dluhy po celém světě, peníze nevracel, a tak banka J&T kvůli nezaplaceným pohledávkám ve výši 11,5 miliardy korun (!) odvolala představenstvo evropské pobočky včetně Tvrdíka.

A dosadila vlastní krizový management, jehož součástí byl i Dušan Palcr, tehdy předseda dozorčí rady ve Spartě...

Krizi zažehnala čínská vláda. Pohledávky a vlastnický podíl CEFC, která jeden čas sponzorovala i českou fotbalovou reprezentaci, převzal na jaře 2018 státní CITIC Group.

V listopadu téhož roku se jen CITIC ve většinovém vlastnictví vystřídal s developerskou skupinou Sinobo Group. A v Edenu byl klid.

Než přišla poplašná zpráva o zastavení financování.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Opakovana lez se nestava pravdou. Akcionari klubu mu venuji mimoradnou pozornost. Jsou spokojeni s jeho vysledky. A nikdy nedoslo k omezeni jeho financovani. Jestlize stojime na vlastnich nohou, neni duvod ho cerpat. Nemam zadnou obavu o budoucnost. Podekovani do Sportu za peci! 11 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Slávisté jsou vlastně konstantně v nejistotě, silný ekonomický partner je pro ně vzhledem k mohutným výdajům zásadní a fakt, že o jeho přítomnosti můžou rozhodovat často velmi křehké politické vztahy, je pro pražský celek obrovským rizikem.



Slavii v létě nesmírně pomohla finanční injekce ve výši 400 milionů korun za postup do Ligy mistrů (celkově si za účinkování ve skupině vydělala přes půl miliardy), šéf Tvrdík prohlásil, že se „klub postavil na vlastní nohy“, ale zároveň si uvědomuje:

„Bez silného akcionáře fotbal na této úrovni nelze v České republice dělat.“

Příslibem menší závislosti na toku peněz z Číny byla nedávná informace o jednáních s aerolinkami Qatar Airways.

Zámožná firma se měla stát generálním sponzorem, a dokonce získat i minoritní podíl v klubu. Jenže od říjnové zprávy o možném partnerství s katarskou společnosti se další novinky k tématu neobjevily.