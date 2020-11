Revoluce jménem Flick: náhradník nejlepším trenérem Evropy

Mnichov/praha Mistr německé bundesligy, mnichovský Bayern, si počíná suverénně také v letošním ročníku nejvyšší fotbalové soutěže u našich západních sousedů. Naposledy před reprezentační pauzou zdolal svého největšího rivala, Borusií Dortmund 3:2. Tento „Der Klassiker“ byl významný i z jiného důvodu. Proběhl přesně rok poté, co převzal tehdy trápící se tým trenér Hans Dieter Flick (55).

Bylo to prohraném zápase s Frankfurtem (1:5). Flick, jemuž neřekne v Německu nikdo jinak než „Hansi“, tehdy nahradil ve funkci Chorvata Nika Kovače. Ten sice získal s týmem německý pohár, superpohár a ligový titul, ale... Hra Bayernu dlouhodobě postrádala herní převahu a vítězství nebyla příliš přesvědčivá.

Flick působil dříve u německé reprezentace jako asistent trenéra, a i v bavorském klubu měl z počátku tuto roli. Když ale hrdý Bayern dostal od Frankfurtu pověstného (a potupného) „bůra“, bývalý stoper dostal padáka a jeho asistent byl jmenován dočasným trenérem. Obávaný gigant se po odchodu Kovače nacházel na čtvrtém místě tabulky, když v deseti zápasech vybojoval na své poměry pouhých 18 bodů. „Museli jsme něco udělat. S ohledem na to, jak jsme hráli a jak jsme se prezentovali,“ vysvětlil změnu na trenérském postu Karl-Heinz Rummenigge, předseda představenstva klubu.

Premiéra Flicka na lavičce v pozici hlavního kouče proběhla v Lize mistrů. Byla vítězná, jeho svěřenci porazili 2:0 řecký Olympiakos Pireus. Následoval ligový duel. Tak, jako nyní, proti Dortmundu…



Vestfálský tým si z derby odnesl čtyřgólový výprask. Nebyl jediný, v prvních čtyřech zápasech pod vedením dočasného trenéra měl Bayern skóre 16:0. Nelze se divit, že s ním nakonec Rummenigge prodloužil smlouvu nejprve do konce sezóny a následně až do roku 2023. Jak uvedl německý sportovní časopis Kicker, za Flicka se zaručil i legendární trenér Jupp Heynckess.

A hlavně se za něj zaručily výsledky a výkony. „Klíčovou otázkou je to, co klub chce. Jaký druh fotbalu by rád každý víkend viděl a s jakým stylem se ztotožňují fanoušci. Když jsem byl hráčem, šlo jen o úspěch. Stačilo vyhrát 1:0 jakýmkoliv způsobem. Dnes je to jiné. Kultura a herní filozofie klubu jako je Bayern musí být velmi přesně definovány,“ opakuje Flick svoji mantru.

David Alaba, Niklas Sule a Lucas Hernandez

Úspěšnou. Z prvních pětadvaceti duelů pod jeho vedením vyhrál Bayern hned 22 (výsledkem 1:0 pouze třikrát). Sérií 32 duelů bez prohry (z toho 31 výher) stanovil Flick s Bayernem nový klubový rekord. Prakticky s totožným kádrem, který měl k dispozici jeho předchůdce Kovač (jediná změna byl příchod na hostování Alvara Odrizoly), dokázal Flick zcela ovládnout mizerně rozjetou sezonu.



Vedle domácích trofejí – ligového titulu a také pohárové trofeje – ovládl Bayern bez ztráty kytičky také Ligu mistrů, domácí, a nakonec i evropský superpohár.

Mistrovství světa klubů bylo kvůli koronavirové situaci přesunuto na prosinec, Bayern tak ještě může přidat i šestou trofej za sezónu. Flick byl vyhlášen nejlepším trenérem roku v rodném Německu a UEFA ho zároveň vyhlásila i nejlepším trenérem Evropy.

Robert Lewandowski se raduje z hattricku.

„Je to pro mě obrovská pocta, ale bez týmu kolem mě by to nebylo možné. Byl to bláznivý rok, vedli jsme si ale skvěle, udržovali jsme se jako tým, byli jsme schopni se přizpůsobit okolnostem a dál se rozvíjet. Díky důvěře v sebe sama rostla i ta na hřišti,“ okomentoval svůj osobní úspěch tradičně skromně Flick. Jeho slova pak potvrzují další ocenění klubu od UEFA.



Na slavnostním ukončení uplynulé sezony se německý kouč shledal s Manuelem Neuerem, nejlepším gólmanem Evropy uplynulého ročníku, Joshuou Kimmichem, jako nejlepším obráncem a Robertem Lewandowskim, coby nejlepším útočníkem. Bavorskou nadvládu v anketě UEFA dokázal narušit jen záložník Kevin de Bruyne z Manchesteru City.

„Jsme za něj hrdí a šťastní. Pro Bayern je přínosem nejen díky úspěchům na hřišti, ale také díky lidským kvalitám. Hansi dovedl klub ke druhému treble v jeho historii, ale přesto zůstává dál pokorný a soustředí se na další úspěchy klubu. Jsme si jisti, že pod jeho vedením budeme i nadále úspěšní a nabízet fanouškům krásný fotbal,“ pochválil Flicka prezident klubu Herbert Hainer.

Bayern slaví vítězství v Superpoháru

Zatím se jeho slova naplňují, o zmíněnou sérii bez prohry sice už Bayern přišel, když prohrál na konci září 1:4 v Hoffenheimu, bylo to ale jediné dosavadní klopýtnutí klubu v nové sezoně ve všech rozehraných soutěžích, ve kterých obhajuje poslední triumf – lize, poháru i Lize mistrů. I díky tomu platí, že Flick má zatím s Bayernem více získaných trofejí ve vitríně než zápasových porážek.



A to odkoučoval na lavičce bavorského obra 49 zápasů (45 výher, 1 remíza a jen 3 prohry). Jak si povede dnes odpoledne při kulatém padesátém duelu, ve kterém Bayern doma hostí Brémy?