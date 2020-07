Šéf fotbalové ligy: Zachovat baráž by pro některé kluby nebylo férové

Praha Zastává se fotbalistů Karviné. „Naprosto odmítám tvrzení, že by karanténě šli naproti. Ta situace tam je mimořádná. Když už tam na několik týdnů zavřeli doly, to už musí být,“ říká Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA).

Ještě celkem šest zápasů, což jsou dvě kola skupiny o záchranu, a letošní bouřlivý a dlouhý ročník fotbalové ligy skončí. Po 379 dnech.

Aby ten příští měl klidnější průběh a minimalizovala se rizika plošné karantény, chce šéf ligy kvůli stálé hrozbě koronaviru přenést větší odpovědnost na kluby a jejich hráče.

„My vydáme doporučení, aby například na hřiště týmy nastupovaly odděleně. A když zápas skončí, tak se mezi sebou začnou objímat. Opatření budeme směřovat k tomu, aby určitou míru odpovědnosti převzaly kluby,“ říká Svoboda.

Nebo taky nebyly tiskovky po zápasech, novináři až na výjimky, jako byli televizní reportéři, nemohli k hráčům. A přitom slávisté pak po druhém zápasu nadstavby slavili titul s fanoušky. To vám nepřišlo absurdní?



Měli jsme tady i předsedu disciplinárky, aby se komise zamyslela a přednesla návrhy na doplnění do disciplinárního řádu. Aby i určitá jednání byla postižitelná. My můžeme ovlivnit to, že uděláme maximum pro dohrání ligy a dáme klubům maximum informací. Když na stadionu budou hráči všechno dodržovat a pak se na to venku vykašlou... Musí si uvědomit, že je to podobné, jako když se starají o své tělo.

Ale případnou plošnou karanténu pro celý klub stejně neovlivníte.

V zemi jsou odvětví, která jsou postižená mnohem víc než fotbal. Takže předpokládám, že státní orgány nějak zareagují. Dnes ty případy každá krajská hygiena řeší jinak.

A budete se státem úpravy podmínek pro fotbal řešit?

Jistě s nimi jednat budeme. Na příští sezonu se musíme připravit tak, abychom byli schopní garantovat, že ji dohrajeme.

Jak toho chcete dosáhnout?

Může to být přijetím komplexu opatřeních. Nebo jestli budeme na kluby víc tlačit a případně je sankcionovat. A samozřejmě musíme vyřešit, jak budeme přistupovat k variantě, když půjde jeden klub do karantény. Není možné, aby kvůli němu stála celá soutěž.

Případ Karviná varuje.

Tam je situace mimořádná. Musím se jich zastat. Ale taky se ukazuje, že po počátečním strachu z koronaviru začala ostražitost u všech upadat. Hráči si musí uvědomit, že to jejich práce, jejich byznys a musí fungovat v jiném režimu.

Karvinští museli na dva týdny do karantény, kvůli odložení zápasů skupiny o záchranu a nedostatku termínů si kluby zrušily baráž. Sestoupí jen poslední tým tabulky a mezi elitu půjdou tři kluby z druhé ligy. Proč jste tak rozhodli?

Tahle varianta nám přišla jako sportovně nejčistší řešení, byla na něm výrazně většinová shoda. Jednání bylo velmi věcné, všichni si uvědomují vážnost situace.

Jak jste vnímáte připomínky, že sezona je neregulérní?

S tím já nesouhlasím. Ale je vysoce nestandardní a vůči některým týmům ne úplně férová. Proto jsme vyslyšeli připomínky těch klubů, který se baráž týká. Pokud by musely v deseti dnech odehrát včetně baráže čtyři utkání, tak je to znevýhodňuje proti Brnu a Dukle, které se v klidu mohly připravovat. Pokud by Karviná hrála baráž proti Zbrojovce, tak v Brně přijdou tři čtyři tisíce diváků, kdežto na karvinský stadion by skoro žádní fanoušci nemohli. I to by nebylo vůči Karviné fér. Zároveň jsme nechtěly, aby druholigové kluby přišly o šanci na postup.

O jediném sestupujícím může rozhodnout poslední duel mezi Karvinou a Příbramí. Neuvažovali jste o změně místa konání, když je v Karviné ohnisko nákazy?

Neuvažovali. Pokud se budou dodržovat opatření, tak v tom nevidím žádné riziko. Na Karvinsku se vir přežene a ohnisko může být v příští sezoně zase někde jinde.

Zdá se, že prosadit změny na Ligovém grémiu nebylo až tak složité. Za necelé dvě hodiny bylo hotovo. Bylo všechno už předjednáno?

Předjednáno nic nebylo, vždyť teprve ve středu večer jsme se dozvěděli, že testy karvinských hráčů jsou negativní. Kdyby museli zůstat v karanténě, situace by byla jiná. Ale o tom, že vypustíme baráž, jsem začal přemýšlet minulý týden, když jsem Karvinou osobně navštívil a vnímal připomínka pana Wolfa z vedení klubu. Spekulovalo se ještě o jedné variantě.

O jaké?

Že by se hrála jakási baráž mezi posledním týmem první ligy a třetím týmem druhé ligy. Ale nakonec nám ta první možnost přišla lepší. Na kluby jsem apeloval, ať k tomu nepřistupují tak, kdo je s kým kamarád, ale že je v zájmu nás všech sezonu dohrát. Byla by velká škoda, kdyby převážily jiné zájmy.

Sám jste v minulých dnech zmínil variantu s lichým počtem účastníků. Nikdo by nesestoupil a nahoru by šly jen Pardubice.

Hrát s lichým počtem týmů by přineslo jen negativa proti tomu, když budeme hrát s osmnácti.

Pokud by se skupina o záchranu nedohrála, nikdo nesestoupí a s Pardubicemi půjde do ligy jen Brno. Jak k tomu přijde Dukla? Nezvažovali jste, že by se o druhé postupové místo utkala právě s Brnem?

Ne, ve druhé lize měli na souboj o druhé místo třicet kol. Když soutěž doplňujete o dalšího účastníka (Brno), tak fotbalové normy říkají, že rozhodující je postavení v tabulce.