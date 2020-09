Ševčík před odvetou: Velkou roli hrála nervozita, teď nás už nebude limitovat

Herning Záložník Petr Ševčík je přesvědčen, že fotbalisty Slavie ve středeční odvetě závěrečného 4. předkola Ligy mistrů na půdě Midtjyllandu už nebude svazovat taková nervozita jako před týdnem, kdy doma v úvodním duelu remizovali bez branek. Pražany podle něj motivují i vzpomínky na loňskou účast v základní skupině prestižní soutěže.

„V prvním zápase se na nás soupeř fantasticky připravil. Z ligy máme něco naučeného a tím, jak na nás nastoupili, bylo vidět, že to mají načtené. Ale velkou roli v tom hrála i naše nervozita, že víme, o co se hraje. Myslím, že zítřejší zápas nás už ta nervozita nebude tolik limitovat,“ řekl Ševčík na předzápasové tiskové konferenci.



Z klíčového utkání podzimu a možná i celé sezony není příliš nervózní. „Já to nijak extra neprožívám. Připravovali jsme se na ten zápas celý týden. Pro nás je cíl jasný a uděláme pro to maximum. Za mě ale nervozita není úplně na místě,“ podotkl šestadvacetiletý záložník.

Jeho tým bude ve středu usilovat o druhý postup do skupiny Ligy mistrů po sobě. „Všichni vzpomínáme na ty zápasy, co jsme vloni hráli. Pro každého je velká motivace se do takových zápasů podívat a obrovská motivace dostat se znovu do základní skupiny Ligy mistrů,“ konstatoval Ševčík.



V případě další bezbrankové remízy by o postupujícím musel rozhodnout penaltový rozstřel. „Myslím, že na penalty máme hodně hráčů, kteří si na to věří. Já mezi ně úplně nepatřím, nejsem úplně penaltový mág. Ale kdyby na to došlo, tak bych si určitě věřil,“ dodal Ševčík.