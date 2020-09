Rozhodne to, který tým zahraje lépe než v prvním utkání, věští Trpišovský před odvetou v Dánsku

Herning Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský předpokládá, že středeční odveta 4. předkola Ligy mistrů na půdě Midtjyllandu bude stejně opatrná jako úvodní duel v Edenu, který skončil bez branek. S mužstvem se chystá i na možný penaltový rozstřel, ale věří, že k němu nedojde a Pražané dají brzy gól. Do základní skupiny podle něj postoupí ten tým, který se dokázal za týden více poučit.

„V prvním zápase se nám potvrdilo to, co jsme si mysleli. Že nás čeká tým se skvělou mentalitou, který je skvěle fyzicky a soubojově připravený, že je to vítězný tým. Teď v druhém zápase půjde o to, kdo se za týden dokáže víc poučit a případně i zlepšit. Myslím, že ani jeden z týmů v prvním zápase nepředvedl to nejlepší, co umí. Zítra podle mě rozhodne to, kterých z týmů zahraje líp než v prvním zápase,“ uvedl Trpišovský na tiskové konferenci v Herningu, kde Midtjylland sídlí.



Pokud by i odveta skončila bez branek, musel by o postupujícím rozhodnout penaltový rozstřel. „Věnovali jsme se tomu, protože je to možnost, která může přijít. Když jsme koukali na minulá utkání Midtjyllandu, můj odhad byl, že v našem dvojzápase moc gólů nepadne. To se v prvním zápase potvrdilo a myslím, že podobné to bude i zítra. Oba týmy mají skvěle propracovanou defenzivu a strašně těžko se proti nim dostává do šancí. To ukázal i první zápas, že pokud nějaké šance byly, tak po standardních situacích nebo po střelách ze střední vzdálenosti. Moc gólů nepadne,“ mínil Trpišovský.

„Upřímně doufám, že na penalty nedojde, nechtěl bych to zažít. Když jsem se díval na finále mistrovství světa nebo Evropy, tak jsem hráče obdivoval. Říkal jsem, že takovou situaci nechci zažít. Tak doufám, že ji nezažiju zítra. Doufám, že se nám podaří brzo vstřelit gól, aby už tahle možnost nebyla. Ale samozřejmě i s ní počítáme. Myslíme na to i při nominaci na zápas, abychom měli na hřišti hráče, kteří by takovouhle situaci zvládli,“ doplnil Trpišovský.



Slávisté usilují o druhý postup do základní skupiny Ligy mistrů po sobě, vloni ve 4. předkole vyřadili Kluž. „Určitě po tom všichni moc toužíme. I kvůli tomu, že jsme si vloni vyzkoušeli, jaká ta soutěž je a co vše obnáší, co to je za velké zápasy. Touha týmu je obrovská. Myslím, že i to nám trochu svázalo nohy v prvním zápase. Nebyli jsme to úplně my, hodně jsme se přizpůsobili soupeři. Budeme dělat vše pro to, abychom připravili tým tak, jak umí zahrát. A bychom byli zítra na hřišti dostatečně odvážní,“ řekl kouč.