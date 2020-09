Jeden bude bojovat, druhý kousat. Barcu nechápu, rýpl si Costa a ocenil parťáka Suáreze

Madrid Třaskavý přesun na adrese Barcelona – Madrid, po kterém zůstaly hlavnímu aktérovi jen oči pro pláč. Ale ne na dlouho. Luis Suárez se v premiéře za Atletico prosadil hned dvakrát během dvaceti minut. Jeho výkon ocenil i kolega z útoku Diego Costa, neodpustil si však vtípek na Uruguaycovu adresu.

Když Barcelona ostudně vypadla po výprasku 8:2 od Bayernu z Ligy mistrů, její vedení zavelelo k čistce. Tu nakonec neschytalo hned několik stálých opor katalánského klubu, nýbrž hrstka. Kromě Ivana Rakitiče, který zvolil cestu návratu do Sevilly, se z Barcelony pakoval i Luis Suárez.

A bylo to loučení v slzách. Spojení Blaugranas a třiatřicetiletého Uruguayce bylo totiž do té doby pevné. Suárez navíc patřil mezi nejlepší přítele Lionela Messiho, a tak vyvolal jeho odchod z Camp Nou velký rozruch. A o to větší, že klubový útočník číslo jedna odešel zadarmo.

Navíc do konkurenčního klubu z Madridu. Naštěstí pro fanoušky ne do Realu Madrid, ale do městského rivala z Atletica. V jeho dresu stihl bývalý kanonýr Liverpoolu či Ajaxu už první start. V duelu s Granadou sice naskočil Suárez až na poslední dvacetiminutovku, stihl se však blýsknout dvěma trefami a jednou asistencí.



Jeho parádní výkon neocenili jen nadšení fanoušci, ale také spoluhráči. Mezi nimi i známý bouřlivák Diego Costa, který si při hodnocení svého kolegy neodpustil vtipnou narážku na Suárezovo kousání.

„Je velmi dobrý, jeden z nás si vezme na starost bojování, druhý kousání,“ rýpl si Costa s úsměvem na tváři do svého o dva roky staršího parťáka z ofenzivy a následně jej vyzdvihl: „Jsme šťastní, že máme Luise. Nechápu, proč ho Barca nechala jít. Pomůže nám se spoustou gólů, válečným zápalem a hladem vyhrávat trofeje. Doufám, že ním můžeme vyhrát pro fanoušky další trofej, ale musíme jít zápas od zápasu.“



Na trefný Costův fór sice Suaréz nereagoval, ale po zápase si pochvaloval atmosféru v klubu. „Přišel jsem do klubu, který mě fantasticky přivítal. Poznáte to z atmosféry. Hned od začátku to na vás udělá dojem, což se pak projeví na hřišti,“ sdělil španělskému deníku Marca po prvním utkání v dresu Rojiblancos.