Slavia sestřelila Slovácko 3:0, Olomouc si připsala skvělý start do sezony

Slávističtí fotbalisté mají čtvrtou výhru v ligové sezoně a nejméně do nedělního večera, kdy nastoupí Sparta v Příbrami, jsou první v tabulce. V domácím zápase 5. kola se Slováckem našli nečekaného střelce, dva góly dal stoper Ondřej Kúdela. Sigma Olomouc po nevýrazné minulé sezoně prožívá podařený start do nového ročníku. Z pěti úvodních zápasů má čtyři vítězství.

Aby v jediném utkání vstřelil více než jednu branku, se mu povedlo poprvé v kariéře. V úvodu duelu si Kúdela nečekaně stoupl k exekuci pokutového kopu a vedl si suverénně. Po půl hodině hry se opřel do odraženého balonu po standardní situaci a radoval se znovu.



Slavia porazila Slovácko i bez největších opor, které před středeční odvetou play off o postup do základní skupiny Ligy mistrů proti dánskému Midtjyllandu odpočívaly.

Do utkání tak vůbec nezasáhli Bořil, Hovorka, Ševčík, Stanciu nebo Olayinka. Kouč Jindřich Trpišovský udělal oproti úternímu domácímu zápasu Champions League v záhajovací jedenáctce hned devět změn. Zemětřesení přežili jen brankář Kolář a stoper Zima.

Slovácko, jež nastoupilo po dvou týdnech, protože jeho předchozí duel s Příbramí byl kvůli nákaze v kádru soupeře odložen, v Edenu vůbec nezachytilo začátek.

Gólman Nemrava po minutě na kluzkém trávníku neudržel střelu Takácse a Kuchtu, který se chystal dorážet, v pokutovém území přidržel obránce Hofmann. Sudí Franěk bez váhání nařídil penaltu, kterou proměnil právě Kúdela.

Ten nastoupil s kapitánskou páskou na rukávu a od první minuty byl pravým stoperem v tříobráncovém systému. Vzadu s ními byli Zima a Karafiát, kraje brousili Malínský s Oscarem, uprostřed sestavy Slavia měla Traorého, Takácse a Lingra a vpředu se pohybovali Musa s Kuchtou, který dal po šesti minutách další slávistický gól – kvůli ofsajdu přihrávajícího Malínského však neplatil.

To až Kúdela znovu propálil vše, co mu stálo v cestě, když se po rohovém kopu pravačkou opřel do míče. Krásná střela křížem, krásný gól.

A pro Slavii tuze důležitý.

Ač to tak možná nevypadá, Slovácko do ofenzivy rozhodně nebylo bezzubé. Naopak. Jako v minulých zápasech byl u nebezpečných akcí hostů Navrátil, také Havlík nebo Sadílek se snažili. Slávističtí stopeři měli co dělat i s urostlým útočníkem Ciciliou, do vyložených šancí ovšem soupeře dlouho nepouštěli.

Až po přestávce trefil Sadílek hlavou obě tyče a Navrátil vzápětí ostrou ranou vystrašil Koláře. Slávistický gólman pak jen sledoval, jak se balon snáší po chytrém Petrželově lobu na břevno...

Pro červenobílé to byly přešťastné chvíle.

Domácí sice zkraje druhého poločasu dostali míč znovu do sítě, ale Lingrova radost byla kvůli postavení mimo hru jen kratičká. A pak už mělo větší příležitosti Slovácko.

Z hluché pasáže mohl Slavii pomoct Kuchta, který po nákopu od Koláře a minele bránícího Kadlece běžel takřka od poloviny hřiště sám na bránu, ale selhal.

Mladého slováckého brankáře Nemravu tak potřetí překonal až střídající Provod, který se v nastaveném čase trefil z přímého kopu. Střílel chytře k bližší tyči, ale hostující gólman mu to nepovedeným zákrokem velmi usnadnil.

Skvělý start Olomouce do nové sezony, naopak Ostrava v Teplicích prohrála

Olomouc v minulé sezoně musela do skupiny o záchranu, která se nakonec nedohrála. Pro klub bylo zklamáním, že se neudržel do desáté příčky a nemohl hrát o poháry.



Ale od srpna je to jiná Olomouc, vítězná. Úvodní zápasy vedl sportovní ředitel Ladislav Minář, protože trenéři Látal s Nečkem byli nemocní.

Fotbalová FORTUNA:LIGA - 5. kolo: Karviná - Mladá Boleslav 0:0, Teplice - Ostrava 2:1 (0:0), Zlín - Olomouc 0:1 (0:0), Slavia - Slovácko 3:0 (2:0)

Sigma na úvod zdolala Liberec, pak sice jasně podlehla na Spartě, ale pak ji zpátky nakoplo vítězství na Bohemians. Před týdnem otočila zápas v Brně, kde dala čtyři branky. A naposled si poradila ve Zlíně. Duel rozhodl levý bek Zmrzlý v úvodu druhé půle.

Teplice proti Baníku napravili tři předchozí porážky na hřišti Pardubic, se Slováckem a na Slavii. Ostrava naopak nenavázala na dosud jediné vítězství, které zaznamenala proti Pardubicím. V Teplicích sice bleskově srovnala vedení domácích, ale rozhodl propadlý míč po rohu a nešťastný zásah Filla. Mim

ochodem, první gól Teplic padl po krásné akci.



Karviná bodovala ve čtvrtém z pěti duleů, v nové sezoně prohrála jen se Spartou. Ale remíza s Mladou Boleslaví je pro ni málo, byla už třetí v sezoně. Doma fanoušky ještě výhrou nepotěšila.