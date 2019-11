Sevilla,Celtic a Manchester united slaví v Evropské lize postup, Ngadeu pomohl brankou k výhře Gentu

Řím Fotbalisté Sevilly a Manchesteru United si v Evropské lize zajistili postup do jarní vyřazovací fáze. Španělský tým s brankářem Tomášem Vaclíkem na lavičce v Lucembursku porazil Dudelange 5:2 a vyhrál i čtvrtý zápas ve skupině. "Rudí ďáblové" doma zvítězili nad Partizanem Bělehrad 3:0. Do play off se s předstihem kvalifikovaly také Celtic Glasgow, Basilej a barcelonský Espaňol.

V sevillském dresu se blýskl hattrickem Munir, dva góly vstřelil další útočník Moanes Dabur. Domácí porážku zmírnil dvěma zásahy Danel Sinani, který jako první v aktuální sezoně EL překonal obranu andaluského mužstva. Manchesteru United zařídili dvoubrankové poločasové vedení Mason Greenwood s Anthonym Martialem a krátce po změně stran zvýšil Marcus Rashford. Svěřenci Oleho Gunnara Solskjaera ani ve čtvrtém duelu ve skupině L neinkasovali. Celtic v Římě zvítězil 2:1, ale začátek mu nevyšel a už v sedmé minutě vstřelil úvodní branku kanonýr Ciro Immobile. Ještě do pauzy ale odpověděl James Forrest a střídající Olivier Ntcham v páté minutě nastaveného času dokonal obrat. Basilej stejným výsledkem zdolala Getafe a získala postupovou jistotu ve skupině C. Domácí góly dali Arthur Cabral s Fabianem Freiem. Na průběžných 1:1 vyrovnával Jaime Mata z penalty. Espaňol ve skupině H na svém stadionu smetl Ludogorec Razgrad 6:0 i díky tomu, že bulharské mužstvo od 35. minuty hrálo bez dvou vyloučených hráčů. O šest branek se postaralo šest různých střelců. Záložník či obránce PSV Michal Sadílek odehrál celý zápas v Linci, kde však eindhovenský tým neudržel poločasové vedení a prohrál 1:4. PSV klesl ve skupině D na třetí místo za rakouského soupeře. Další český reprezentant Filip Novák sledoval z lavičky Trabzonsporu porážku 1:3 v Krasnodaru, po níž turecký přemožitel Sparty z kvalifikace EL ztratil i teoretickou šanci na postup. Ve skupině C je Trabzonspor poslední s jedním bodem. Slovan Bratislava dlouho držel bezbrankovou remízu ve Wolverhamptonu, ale nakonec anglickému favoritovi podlehl 0:1. Brankáře Dominika Greifa, jenž předvedl několik výborných zákroků a v 51. minutě zlikvidoval penaltu Rúbenu Nevesovi, překonal až ve druhé minutě nastavení Raúl Jiménez. Slovan přesto udržel teoretickou naději na postup ze skupiny K. Bývalý slávistický obránce Michael Ngadeu pomohl Gentu gólem k výhře 3:1 ve Wolfsburgu. Kamerunský stoper od letního příchodu z Edenu zaznamenal za belgický tým už čtvrtou soutěžní trefu. Gent bez porážky vede skupinu I.