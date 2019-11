Slavia prodloužila neporazitelnost na 22 utkání, Plzeň po červené kartě Baluty obrátila duel s Libercem

Plzeň Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 16. kole první ligy nad Teplicemi 3:0. Skóre otevřel v 29. minutě z penalty Tomáš Souček, který se pak v závěru podílel i na gólech střídajícího Petra Ševčíka a Ondřeje Kúdely. Obhájce titulu protáhl neporazitelnost v nejvyšší soutěži na 22 utkání a před reprezentační přestávkou si v čele tabulky udržel náskok 11 bodů na druhou Plzeň. Teplice potřetí za sebou prohrály a jsou jedenácté.

Slavia Praha - FK Teplice 3:0 (1:0) Branky: 29. Souček z pen., 89. Ševčík, 90.+2 Kúdela. Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Vlček - Franěk (video). ŽK: Hilál - P. Mareš, Shejbal, Paradin, Hejkal (trenér). Diváci: 16.271. Sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček - Masopust (75. Ševčík), Stanciu (83. Traoré), Hušbauer, Olayinka - Hilál (62. Škoda). Trenér: Trpišovský. Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš (69. Kučera), P. Mareš, Žitný, Hyčka (87. Knapík) - Vyhnal (69. Nazarov), J. Mareš. Trenér: Hejkal.

Slavia, která v týdnu uhrála v Lize mistrů bezbrankovou remízu v Barceloně, podle očekávání od úvodu působila aktivnějším dojmem. Po více než dvou měsících dostal v lize šanci v základní sestavě Pražanů útočník Hilál. Ve 14. minutě si s ním narazil Hušbauer, ale hostující brankář Grigar jeho pokus vytěsnil vedle. Stanciuova tečovaná střela pak skončila mimo a teplický gólman následně vyrazil Bořilovu střelu.

V 29. minutě už Pražané vedli. Grigar odvrátil míč na hranici vápna, Olayinka si obhodil Kodeše, po souboji upadl a sudí Pechanec nařídil pokutový kop. Žádný z opakovaných záběrů neprokázal, zda opravdu došlo ke kontaktu. Penalty se ujal Souček a připsal si osmý gól v ligové sezoně.

Za dvě minuty dostal míč hlavou do sítě hostující Jakub Mareš, rozhodčí mu ale odpískal útočný faul na Coufala. V 36. minutě se teplický kanonýr protlačil do další velké šance a domácí zachránil brankář Kolář. Slávisté si před půli vytvořili tlak, ale Hušbauer mířil do Grigara a další možnosti Pražané prováhali.

I po pauze byl favorit aktivnější. Frydrych ale hlavičkoval vedle a v 65. minutě střídající Škoda ve velké šanci z otočky minul. Domácí ve druhé půli kontrolovali hru a v závěru přidali pojistku. Souček v 89. minutě vybojoval míč ve středu pole, přihrál střídajícímu Ševčíkovi, který si zasekl balon a prostřelil Grigara.

V druhé minutě nastavení Součkovu hlavičku po přímém kopu vyrazil teplický gólman jen před sebe a dobíhající Kúdela zblízka zavěsil pod břevno. Červenobílí v lize vyhráli doma posledních 12 utkání a Teplice v nejvyšší soutěži porazili posedmé za sebou.

Michael Krmenčík oslavuje se spoluhráči branku.

Liberec klesl na deváte místo

Viktoria ztrácí osm bodů na vedoucí Slavii, která dnes od 17:00 hostí Teplice, na třetí Mladou Boleslav mají Západočeši v tabulce čtyřbodový náskok. Slovan v nejvyšší soutěži neporazil Plzeň popatnácté za sebou a klesl na devátou pozici.



Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 4:1 (2:1) Branky: 22. Procházka, 44. Hořava, 52. Krmenčík, 90. Hloušek - 10. Baluta. Rozhodčí: Proske - Hock, Melichar - Orel (video). ŽK: Hubník, Hejda - Oscar, Baluta, Hoftych (trenér). ČK: 30. Baluta. Diváci: 7463. Sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Kalvach, Procházka - Kayamba, Hořava (79. Janošek), Hloušek (90. Kovařík) - Krmenčík (89. Chorý). Trenér: Vrba. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Chaluš, Hybš - Oscar (57. Breite), Mara - Malinský (71. Pešek), Baluta, Potočný - Musa (84. Alibekov). Trenér: Hoftych.

První start v ligové sezoně si připsal pětatřicetiletý plzeňský kapitán Hubník, který ve středu obrany zastoupil disciplinárně potrestaného Brabce.

Domácí si už ve druhé minutě v mrazivém počasí vypracovali stoprocentní šanci. Hořava vyslal do samostatného úniku Krmenčíka, ale nejlepší týmový střelec tváří v tvář nepřekonal brankáře Nguyena.

V desáté minutě Slovan otevřel skóre. Balutův přímý kop ve zdi tečoval Kayamba a brankář Hruška už na míč nedosáhnul. Domácí odpověděli za 12 minut z podobné standardní situace, kdy Procházkovu ránu zase přizvedl bránící Kačaraba.

Hostům po půl hodině hry zkomplikoval situaci Baluta, jenž zezadu podrazil Kayambu a rozhodčí Proske ho po druhé žluté kartě vyloučil. Liberečtí se zlobili, že předtím nedostal druhou žlutou kartu i Hubník za tvrdý zákrok na Malinského.

Západočeši využili přesilovku ve 44. minutě. Kalvach nacentroval do šestnáctky, Hořava pohotovou hlavičkou překonal Nguyena.

Plzeňské mužstvo začalo lépe i druhý poločas. Hloušek si vyměnil míč s Krmenčíkem a reprezentační útočník se prosadil přízemní střelou. Pro Krmenčíka to byl osmý ligový zásah v sezoně.

O chvíli později hráči Slovanu málem darovali Plzni čtvrtou branku. Mikula nepřesně vrátil hlavou míč zpátky Nguyenovi, který napálil Hlouška a míč o kousek minul branku.

Hosté v 80. minutě nevyužili velkou šanci na zdramatizovaní zápasu a Mara sám před brankou nepropálil Hrušku. V poslední minutě uzavřel skóre Hloušek dorážkou po Kayambově akci a připsal si premiérový soutěžní gól za Viktorii.

Druhý dnešní výsledek 16.kola:

Dynamo České Budějovice - 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)

Branka: 29. Havel, 55. Sivok. Rozhodčí: Zelinka - Moláček, Dobrovolný. ŽK: Sivok, Ledecký, Schranz - Svědík. Diváci: 3266.