Slávista Souček plánuje střídmé oslavy. Můžeme si dát pivo navíc, usmíval se

PRAHA Fotbalový záložník Tomáš Souček oslavil s pražskou Slavií druhý ligový titul po bezbrankové remíze v Ostravě ve čtvrtém kole nadstavby. Nynějšího prvenství si však cení víc, jelikož před dvěma lety strávil druhou polovinu mistrovského ročníku na hostování v Liberci.

„Já ten první titul se Slavií ani tolik neberu, protože jsem byl půlku sezony pryč, takže titul už jsem měl, ale tohohle si cením daleko více,“ řekl čtyřiadvacetiletý Souček pro klubový web.



S 12 brankami je spolu s Miroslavem Stochem nejlepším střelcem červenobílých v soutěži. „Z mého pohledu jsem odehrál hodně zápasů a myslím, že jsem týmu i pomohl. Hrozně moc si ho cením. Teď se ale musíme ještě soustředit na středu a tu sezonu ještě trošku vylepšit,“ připomněl Souček finálový souboj s Baníkem v domácím poháru.

Cesta k pátému primátu v samostatné české historii stála Pražany mnoho sil. „Titul se rodil hrozně těžko, protože jsme měli velmi náročnou sezonu. Byly tam zápasy MOL Cupu, zápasy Evropské ligy. Všichni jsme hrozně šťastní, že se nám to povedlo už kolo před koncem,“ konstatoval rodák z Havlíčkova Brodu.

Slavii proti Ostravě stačil k prvenství bod, přesto prahla po výhře. „Kdybychom hráli na remízu, tak asi prohrajeme. Myslím si, že první poločas jsme zvládli výborně. Měli jsme asi čtyři šance, akorát jsme je neproměnili. V druhém poločase už to nebylo úplně ono, bylo to opatrnější. Naštěstí pro nás alespoň ta remíza vyšla,“ těšilo Součka.

V 86. minutě střela domácího Kuzmanoviče zpoza vápna málem překazila slávistické oslavy. „Co si vzpomínám, tak soupeř má posledních pár zápasů vždy jednu střelu a skončí to v šibenici. Naštěstí to Ondra Kolář výborně chytil, protože to byla skvělá střela od Kuzmanoviče. Koli nás podržel, takže mu patří velké dík,“ vyzdvihl Souček svého spoluhráče.

Kvůli středečnímu duelu s Baníkem oslaví hráči titul střídmě. „Všichni jsme si řekli, že jedeme vlakem zpátky, takže si každý může dát o jedno pivo navíc. Všichni se ale budeme připravovat na středu, protože víme, že Slavia ještě nikdy nevyhrála double (v samostatné české historii), takže když uspějeme, budeme nadšení. Chceme to vyhrát i pro lidi, kteří s námi všude jezdí,“ uvedl český reprezentant.

Na olomouckém Andrově stadionu, kde se finále poháru odehraje, očekává podobný souboj jako v lize. „Oni se na nás připravovali a připravili se dobře. V 86. minutě mohli nakonec vyhrát 1:0. Bude to dost podobné. Pro tento zápas měnili rozestavení a je možné, že ho ponechají a vezmou si něco z tohoto utkání,“ řekl Souček.