Tohle je silnější než postup z druhé ligy, váží si záchrany Opavy Zavadil

Opava Opavskému záložníkovi Pavlu Zavadilovi po domácí výhře 2:1 nad Příbramí v předposledním čtvrtém kole nadstavby spadl kámen ze srdce. Pro jednačtyřicetiletého fotbalistu byla záchrana v první lize silnější moment než loňský postup z druhé nejvyšší soutěže, protože podle něj Slezané ukázali, že jsou mezi elitou oprávněně.

„Tohle je silnější než postup z druhé ligy. Jde o ligu a my jsme chtěli dokázat, že jsme schopni zůstat v lize. Byla to hrozně náročná sezona. Nemohli jsme hrát doma, sedm kol jsme hráli v Brně, kde jsme nebyli zvyklí,“ řekl Zavadil novinářům. „Pomohlo nám zdejší opavské hřiště, kde nás tlačí diváci. Doma jsme strašně silní, ukázali jsme to v každém zápase. Dvaačtyřicet bodů je fantastický výsledek,“ doplnil rodák z Olomouce.

Opavští měli v prvním poločase nad Příbramí velkou převahu, ale z mnoha šancí uspěl pouze ve 44. minutě Jan Schaffartzik. Po hodině hry vyrovnal Antonín Fantiš, ale pět minut před koncem souboj nováčků rozhodl střídající Nizozemec Endy Opoku Bernadina.

„Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Bylo to strašně těžké utkání. Myslím, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Mohli jsme přidat další góly, bohužel jsme tam nemohli dotlačit ani jednu šanci nebo standardku, ale nakonec to vyšlo,“ konstatoval Zavadil.

Oba domácí góly padly po jeho centrech do pokutového území. „Jsem rád, že nám to tam chodilo, ale neuměli jsme to dotlačit do konce. Měli jsme spoustu šancí, ale neuměli jsme to tam dokopnout třeba ze dvou metrů. Bylo to drama až do konce, ale jsem šťastný, že to tak dopadlo,“ uvedl bývalý středopolař Brna, Ostravy, Příbrami, Sparty nebo Drnovic, který v této sezoně odehrál za Opavu 29 ligových utkání.