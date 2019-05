Hráči tráví hodiny na Instagramu, na hřišti jsou pak neviditelní, kritizuje Rooney opory United

Manchester Anglický fotbalový útočník Wayne Rooney si po nepovedené sezoně Manchesteru United nebral s jeho hráči servítky. „Jsou hráči, kteří prohráli zápas a bezprostředně po něm zveřejňují na sociálních sítích příspěvky o jejich novém oblečení. To považuji za příšerné. Tito hráči jsou pak kvůli tomu, že tráví hodiny a hodiny na Instagramu, na hřišti neviditelní,“ čílí se legenda Rudých ďáblů.

Fotbalisté Manchesteru United zahájili úspěšně období po vyhazovu Josého Mourinha. V té době dočasný lodivod Ole Gunnar Solskjaer dělal s týmem zázraky, v osmifinále Ligy mistrů dokonce svěřenci norského trenéra dokázali otočit proti Paris Saint-Germain domácí prohru 0-2 na Old Trafford a postoupit po infarktové výhře 3-1, kterou vystřelil v nastavení z penalty Marcus Rashford.

Nedlouho poté byl Solskjaer zbaven funkce dočasného trenéra a podepsal s United smlouvu na tři roky. „Jsem nadšený, že mi klub dal šanci, abych ho vedl dlouhodobě. Doufám, že budeme nadále našim fanouškům přinášet úspěchy, které si zaslouží,“ tvrdil Solskjaer po podpisu smlouvy.

Jenže úspěchy se zatím nedostavily.

Rudí ďáblové po bídném konci Premier League skončili na 6. místě, což znamená neúčast v Lize mistrů. United se navíc do základní skupiny Evropské ligy musí probojovat přes předkolo.

„Myslím, že hráči se musí někoho bát. Musejí se bát Ole Gunnara, Michaela Carricka. Je třeba, aby je respektovali, ale také se jich báli,“ tvrdí Rooney, který nyní hraje v zámořské lize ve Washingtonu.

Během působení v Manchesteru United získal Rooney pět titulů, s klubem vyhrál také Ligu mistrů v roce 2008 a loni byl u triumfu v Evropské lize. Za Anglii odehrál 119 zápasů a s 53 góly je nejlepším střelcem v historii reprezentace. Čtyřikrát byl také vyhlášen nejlepším anglickým fotbalistou.

Anglická legenda nepřímo narážela hlavně na Paula Pogbu s Jesse Lingardem, které si po ostudné prohře doma s Cardiffem 0-2 v posledním kole Premier League fanoušci United vybrali jako hlavní oběti nepovedného konce sezony a zavalili je hromadou nadávek, jež narážely právě na nadměrný čas strávený na sociálních sítích.

