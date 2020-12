Slávistický úkaz bez cenovky. Sima trénoval za barákem, pak sestřelil Spartu

Praha Když se v březnu proháněl za barákem v Táboře, nemohl tušit, že ho čeká snový rok. O devět měsíců později totiž sestřelil v derby Spartu. Devatenáctiletý senegalský zázrak Sima z pochopitelných důvodů nemá ani hodnotu na renomovaném serveru Transfermarkt. Ale až se objeví, jak bude vysoká? „Jeho přestup bude rekord ligy. O parník,“ psal Jaroslav Tvrdík.

Alex Král, Tomáš Souček, Vladimír Coufal či Lukáš Provod. Neuplyne půlrok, aby se ve Slavii neobjevil nový fotbalový úkaz. Teď je nejvíc v kurzu ofenzivní Senegalec Abdallah Sima. Svůj nevšední talent a efektivitu naposledy ukázal v nedělním derby se Spartou, když pomohl sešívaným k výhře 3:0 dvěma góly.



„V srpnu jsem ho viděl hrát ve slávistickém béčku a říkal jsem si: Joo, ten není vůbec špatný, ale ještě se má dost co učit, a za pár let může být dobrý. No a podívejte se, je prosinec a on řádí jak blázen,“ žasla v rozhovoru pro Lidovky.cz legenda Slavie Vladimír Šmicer.

Když se na Letné ve 29. minutě zahrávala penalta, všechno nasvědčovalo tomu, že půjde domácí Sparta do vedení. Jenže místo osmé brankové oslavy střelce Juliše viděli lidé u televizních obrazovek o chvíli později úsměv od ucha k uchu v červenobílém provedení. Tři minuty poté, co gólman Kolář lapil útočníkovi Sparty pokutový kop, totiž zahrávala Slavia roh. Z nepochopitelných důvodů obránci domácích nevěnovali pozornost vytáhlému Simovi, který vyskočil nebývale vysoko a hlavou poslal sešívané do vedení.

A když pět minut před koncem první půle udeřila Slavia podruhé, bylo jasné, že Abdallah Sima bude po derby téma s velkým T. Senegalský mladík tentokrát ukázal skvělou technickou vybavenost, prvním dotykem si bravurně přebral přihrávku od Bořila a přesnou střelou na zadní tyč nedal Nitovi sebemenší šanci. Jako zkušený mazák. „Tím skvělým dotykem a nádherným zakončením k tyčce mě překvapil,“ chválil Šmicer. „Pro Slavii je to jenom dobře, našla dalšího zabijáka.“



Kde slávisté tuto africkou naději vlastně vzali? „Nerozumím tomu, vždyť před několika měsíci hrál ještě v Táborsku,“ podivuje se Simově pozoruhodnému příběhu stejně jako mnozí další internacionál Ladislav Vízek.

Přes Táborsko

Sima totiž skutečně před devíti měsíci, krátce před celorepublikovým lockdownem, přišel do třetiligového Táborska. Ale v jihočeském klubu, který aktuálně hraje druhou nejvyšší soutěž, neodehrál jediný soutěžní zápas. Přesto se v modrém dresu stihl blýsknout.

Abdallah Sima (vpravo) ze Slavie přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů

Na jih Čech se dostal z akademie francouzského Evianu a již tradičně jej doporučil agent Daniel Chrysostome, který zastupuje mimo jiné Cheicka Condého, Youbu Dramého, Mohameda Tijaniho či další táborský talent Emmanuela Tolna. Bez dvanácti centimetrů dvoumetrový Senegalec zazářil v rámci letní ligy, která nahradila přerušenou ČFL. V ní si zahrál i proti slávistické rezervě, kterou doprovázela delegace mládežnických skautů a trenérů. Jiří Bílek či Miroslav Beránek přihlíželi tomu, jak vytáhlý mladík dává sešívanému béčku dva góly a technikou, rychlostí i elegantností připomíná slavného francouzského kanonýra Thierryho Henryho.



A tak se Abdallah stěhoval do Edenu. Táborsko se sice ještě pokoušelo vyjednat jeho setrvání v rámci hostování, ale neuspělo. V Praze totiž tušili, že Sima může být přínosem i pro Jindřicha Trpišovského. „Během čtyř měsíců u nás ukázal svoje kvality a přesvědčil mě i vedení, aby do něj investovalo,“ říkal ještě před přesunem z Táborska do Slavie kouč Jihočechů Miroslav Brožek.

„Devět měsíců zpátky jsme si chodili se Simou a klukama zatrénovat za barák pod vedením táborské legendy pana Dvořáka. Teď, co ten kluk předvádí, to je neuvěřitelné. Zaslouží si to!“ zveřejnil záložník Táborska Patrik Schramhauser na Twitteru příspěvek společně s videonahrávkou, jak během lockdownu trénovali na plácku s domky okolo. Teď si Sima užívá prvoligové i evropské arény.



Přitom do sestavy Slavie se dostal jako záskok místo zdravotně indisponovaných spoluhráčů. „Jeho příběh je tak trochu souhra náhod. Kdyby Slavii netrápila marodka, asi by šanci tak brzy nedostal,“ myslí si bývalý obránce a expert O2 TV Sport Antonín Rosa.

Sima se však šance chopil na výbornou. Dvěma góly proti Nice a další trefou s Beer Ševou v Evropské lize výrazně pomohl k postu do jarního play off, naposledy pak o víkendu rozhodl nejsledovanější zápas podzimu.

Abdallah Sima ze Slavie (vpravo) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Jana Kuchty.

„Jeho progres je neuvěřitelný, neumím ani odhadnout, kde je časem jeho výkonnostní strop. Ani neumím říct, co dělá špatně, co neumí nebo kde se musí zlepšit, protože je to komplexní hráč,“ chválí ho také trenér Jindřich Trpišovský a po výhře nad izraelským soupeřem v nadsázce řekl: „Asi ho budeme muset na měsíc posadit na lavici, aby nám zůstal do jara.“



Diví se i sám Sima, který po derby prostřednictvím klubového webu vzkázal všem, kdo mu v rozjezdu kariéry pomohli, svůj vděk. „Je to neuvěřitelné. Jsem šťastný, že tu můžu být. Hodně lidí mi pomohlo – spoluhráči i lidé z klubu. Pomohli mi hned během mých prvních dnů ve Slavii, takže i díky tomu se tu cítím dobře,“ prohlásil Sima, jehož nejbližším parťákem v týmu je záložník Ibrahim Traoré z Pobřeží slonoviny.

„Jeho přestup bude rekord“

Táborsko za senegalské zjevení zaplatilo na poměry třetí ligy vysokou částku a na rychlém přeprodeji příliš nevydělalo. Zvlášť v porovnání s tím, co třeba jednou z dalšího přestupu získá Slavia. Jihočeský celek si ale profit ze Simy pojistil alespoň v rámci bonusových procent z možného odchodu do zahraničí.

Evropská liga, Slavia Praha - Beer Ševa: Abdallah Sima ze Slavie střílí gól.

A částka by to mohla být opravdu vysoká, i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík očekává obrovský balík. „Jestli bude zdravý, skromný, pokorný a bude pracovat tak tvrdě jako doposud, bude jeho přestup rekord české ligy. O parník,“ napsal Tvrdík už tradičně na Twitter.



Nejdřív ho však musí někdo nacenit.