Souboj velikánů. Liga mistrů nabídne střet Realu Madrid s Manchesterem City

Praha Dva trenérští velikáni, dva ohromné kluby. Vítěz čtyř z posledních šesti ročníků vyzve úřadujícího mistra Premier League. Druhý osmifinálové týden uzavře souboj gigantů. Na Santiago Bernábeu se střetne Zidanův Real Madrid s Guardiolovo Manchesterem City.

Real Madrid pod vedením Zinédina Zidana nikdy ve vyřazovací fázi nevypadl a v letech 2016 až 2018 třikrát triumfoval. To Citizens jsou v naprosto odlišné roli. Champions League je pro ně zakletá. Nikdy jí neopanovali a další dva roky si jí kvůli porušení finančního fair play dokonce ani nezahrají.

Bílý balet však už takovým strašákem jako v minulých letech není. Po odchodu legendárního Cristiana Ronalda do Juventusu nastal v Madridu úpadek. Real nepředstavuje takovou hrozbu a navíc se aktuálně nenachází v nejlepším rozpoložení. Tři z posledních soutěžních duelů nevyhrál a přišel o průběžné vedení ve španělské lize. A tak nastává nejvyšší čas to napravit, Los Blancos totiž po Manchesteru City čeká věhlasné El Clasico.

„Magický týden je tady. Hrát v Lize mistrů a proti prvnímu týmu La Ligy je obrovská věc. Je to týden, ve kterém musíme ukázat, co v nás je. Je potřeba udělat obrovský krok vpřed tím, že nejprve porazíme City a poté vyhrajeme El Clásico,“ citoval klubový web Realu Madrid kapitána Sergia Ramose.

Karim Benzema je největší hroznou Realu Madrid.

Sílu předchozích let, stejně jako Real, necítí se v letošní sezoně ani svěřenci Pepa Guardioly. Manchester City totiž v Premier League doslova ztratil poslední naděje na zisk titulu, který takřka jistě padne do rukou Liverpoolu. Citizens však mají o motivaci postaráno. UEFA jim pro další dvě sezony udělila trest v podobě zákazu startu v evropských pohárech. Pro Agüera a spol. to znamená jediné: dojít si pro pohár již letos.



„Real je klub, který chceme napodobit. Chci si na konci říct, že jsme do toho dali všechno. V podobných soutěžích je to ta nejdůležitější věc. Musíme to dokázat na jednom z nejkrásnějších a nejslavnějších stadionů. Použijeme naše zbraně a pokusíme se dát góly. Pokud se to nepodaří, pogratulujeme jim a zkusíme se pro příště zlepšit,“ citoval trenéra Pepa Guardiolu deník Manchester Evening News.

„Hrajeme proti králům, kteří soutěž třináctkrát vyhráli. Pokud ale chcete Ligu mistrů ovládnout, musíte takové giganty vyřadit,“ dodal někdejší kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

Zatímco Bílý balet bude postrádat zraněné ofenzivní eso Edena Hazarda, anglický mistr zaznamenává nejistotu u startu Rahaema Sterlinga, jenž nenastoupil do utkání od začátku února.

Juventus se bude spoléhat především na branky hvězdné CR7.

Ve druhém, souběžně hraném duelu se představí další evropský gigant Juventus na půdě francouzského Lyonu. „Naším cílem musí být scudetto, Liga mistrů je sen. V životě je někdy dobré honit se za sny a nesplnit cíle. Problém je, že se ve vyřazovací fázi Ligy mistrů hraje pouze pár zápasů a každý z nich může být rozhodující. Na vítězství v soutěži může pomýšlet 10 až 12 týmů. Nevyhrává jen to nejlepší mužstvo, ale i to nejšťastnější,“ uvedl pro Sky Sport Italia trenér Juventusu Maurizio Sarri a naznačil tak, že hlavním cílem Staré dámy je zisk italského titulu, o který zápasí zejména s římským Laziem, ale Ligu mistrů nehodlá podcenit.



„Nesmíme doma inkasovat. Musíme ale Juventusu způsobit problémy, jestli chceme pomýšlet na čtvrtfinále. Uděláme všechno pro to, aby se nám to povedlo,“ citoval web 90min.com trenéra Lyonu Rudiho Garciu, který by rád zapomněl na trable svého týmu z domácí soutěže, kde Olympique okupuje až sedmou příčku.

Oba duely mají naplánovaný výkop na 21:00.