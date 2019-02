Sparta konečně podepsala bývalého kapitána Dočkala. Ten se vrací z Číny

PRAHA Kapitán fotbalové reprezentace Bořek Dočkal se vrací do pražské Sparty, se kterou dnes podepsal smlouvu na tři a půl roku. Třicetiletý záložník, který minulý týden rozvázal kontrakt v čínském klubu Che-nan Ťien-jie, to oznámil na svém facebookovém profilu. Nastoupit by měl už v nedělním ligovém utkání s Ostravou.

Dočkal odešel ze Sparty do Číny před dvěma lety za 230 milionů korun jako druhý nejdražší hráč české ligy. Minulý rok strávil na hostování ve Philadelphii Union v zámořské MLS, kde se stal nejlepším nahrávačem soutěže. Od zimy už se připravoval se Spartou, se kterou absolvoval i soustředění.

Tímhle videem Sparta svého bývalého kapitána přivítala.

Bývalý fotbalista Slavie, Kladna, Liberce, tureckého Konyasporu a norského Rosenborgu působil na Letné od srpna 2013 a byl klíčovým hráčem a tvůrcem hry. Celkem za Spartu odehrál 146 soutěžních utkání, v nichž si připsal 32 gólů a 54 asistencí. V roce 2014 devětatřicetinásobný reprezentant pomohl klubu k zatím poslednímu mistrovskému titulu i triumfu v domácím poháru.

Ve sparťanské sestavě uvolnil Dočkalovi místo záložník Nicolae Stanciu, který na konci ledna přestoupil do Al Ahlí. Saúdskoarabský klub podle médií za rumunského reprezentanta zaplatil zhruba 200 milionů korun.