Sparta už modernější logo potřebovala, říká jeho tvůrce. Do vývoje nové identity zasahoval i majitel Křetínský

Po téměř třiceti letech přikročila fotbalová Sparta ke změně svého loga, které s menšími obměnami používala od roku 1993. Dominantní barvou nového kruhového znaku s velkým písmenem S uprostřed je černá, dole má sukýnku z tradiční trikolory a nahoře trojici hvězd odkazující ke třem dovršeným desítkám titulů.

„V roce 1993 ještě ani pořádně nebyly počítače, natož internet a trendy se od té doby hrozně posunuly. Dosavadní logo zkrátka nepatří do dnešní doby, Sparta potřebovala nové,“ říká Tadeáš Drahorád ze společnosti Go4Gold, která pro letenský klub připravila nejen nové logo, ale zároveň celou vizuální identitu, do níž se Sparta převlékne od příští sezony.



Lidovky.cz: Čím je dobíhající logo zastaralé?

Je hrozně komplikované, takže při použití v malé velikosti, například na mobilu nebo v tabulce, se stává nečitelným. Taky třeba kontury kolem dominantního eska se už dnes moc nepoužívají. Samo esko je trochu šišaté a konstrukčně není moc vyladěné. Nápis okolo se postupem času taky měnil, nejdříve tam byl název klubového subjektu včetně zkratky pro akciovou společnost a. s., který se potom odstranil. Docházelo i k dalším úpravám, například se přidaly kontury, zmenšila se sukýnka a tak dále, ale nešlo o nějakou koncepci.

Lidovky.cz: Z toho, jak se v posledních letech měnila loga různých fotbalových klubů po Evropě, soudím, že se složité znaky erbovního typu nahrazují jednoduššími. Jako typický příklad tohoto trendu se mi vybavuje napůl orámované „J“ u Juventusu. Je to tak?

Strašně důležitý je kontext konkrétní oblasti, každá země má svůj styl log. Například v Itálii mají kulatá loga, v nichž jsou vsazeny motiv a klubové barvy. Pro anglickou Premier League jsou zase typické erbovní rozvětvené znaky se lvy, které se postupně taky mění – v poslední době třeba Manchester City, Everton, Aston Villa...

Go4Gold Firma tvoří na poli spojující sport, marketing a design od roku 2015, pracuje především na projektech souvisejících s vizuální prezentací. Tým má devět členů , přičemž 32letý Tadeáš Drahorád vystudoval sportovní management a ve sportovním prostředí se v různých pozicích pohybuje přes šestnáct let. „Zároveň máme desítky spolupracovníků z různých oblastí, které flexibilně najímáme na konkrétní úkoly. Třeba v případě loga Sparty jsme si vzali na dohled Tomáše Brousila, což je superstar české typografie,“ doplňuje Drahorád.

Lidovky.cz: Takový Wolverhampton má už ale zjednodušené logo s ostře řezanou hlavou vlka v šestihranném rámečku dlouho.

Ano, od roku 2002. Je pravda, že vypadá hodně nadčasově. Potom okolo něj vystavěli specifický vizuální svět, který se s klubem všude prolíná: na stadionu, v 3D stylu, mají vlastní abecedu, jasně rozpoznatelné prvky jsou na merchandisingu. Dá se to navázat kolem každého loga, ale čím bude složitější, tím to půjde hůř. Vizuální styl je strašně důležitý. Logo je sice tím nejviditelnějším prvkem, ale až s celkovou vizualizací to vypadá konzistentně, a fanoušek, i když nevidí hned logo, pozná, že se jedná o styl jeho klubu.

Lidovky.cz: O co tedy jde v případě fotbalové Sparty?

Základ naší vizualizace stojí na kombinaci barev – rudočervené a černé – a písmu, které nikdo jiný nemá. A v tomto stylu se musí odehrávat veškerá klubová grafika.

Lidovky.cz: Upřímně řečeno, tohle černé logo ve mně ale spíš evokuje puk, myslel jsem, že jde o nový znak hokejové Sparty, ne té fotbalové.

Když vidíte logo poprvé, vždycky vám bude něco připomínat. Nicméně značka Sparty je natolik silná, že za pár měsíců nad tím nebudete takhle přemýšlet. Černá barva odkazuje na první sparťanské dresy. Uvažovali jsme i nad tím, že barva loga bude rudá, ale z několika důvodů jsme se nakonec rozhodli pro černou: pěkně navazuje na zmíněné první dresy, díky kontrastu bude hezky fungovat se současnými rudými dresy a vynikne trikolora. Zároveň logo můžeme použít v různých jednobarevných provedeních a tvarech, které jsou definovány, a stále si zachovává svou identitu.

Lidovky.cz: S kým jste na tvorbě loga a celkově nové vizáže ze Sparty spolupracovali?

S marketingovým oddělením Sparty, které vede Kamil Veselý. Hrozně důležitou postavou byl Alan Záruba, jehož si Sparta najala jako garanta projektu, aby dohlížel na jednotlivé fáze od výběrového řízení po odbornost provedení. Je to jedna z největších kapacit tohoto oboru v Česku: má velkou zásluhu na tom, jak dnes vypadá vizuální styl České televize, nyní pracuje na Nově.

Lidovky.cz: Řekl si ke tvorbě nového loga své i majitel Křetínský?

Vím, že Sparta to s ním konzultovala. Ale které požadavky byly jeho a které marketingového oddělení, to přesně nevím.

Lidovky.cz: Novou identitu jste připravovali rok a půl. Co všechno taková dlouhá práce zahrnuje?

Před rokem a půl Sparta vyhlásila výběrové řízení, které se nějaký měsíc připravovalo. Potom jsme na něj byli pozváni, nějaký měsíc se zase pracovalo na konceptu, který jsme předložili, a ten se zase nějakou dobu vyhodnocoval. Táhlo se to kvůli covidu. Když už se schválila vítězná agentura, tedy my, tak se pak náš návrh loga ještě finalizoval, na čemž taky zbývalo dost práce.

Vlevo nové logo, vpravo dosavadní logo AC Sparta Praha.



Lidovky.cz: Co váš koncept zahrnoval?

Návrh loga, studii, jak se s ním dá pracovat, a naznačený vizuální styl.

Lidovky.cz: A jak vypadala finalizace vítězného konceptu?

Poté se s tím dál pracovalo, zkoušely se varianty, vyrobila se abeceda písma včetně speciálních zahraničních znaků, která je ve čtyřech řezech od tlusté po nejtenčí. Dál jsme museli dotáhnout vizuální styl, vyzkoušet jeho funkčnost na různých prostředích, vzhled na oblečení. Rovněž je nutno vypracovat manuál o několika desítkách stránek, jak logo v jednotlivých případech používat. K tomu patří i plán celé komunikace, jak se logo bude představovat, co všechno na to bude navázáno. Do tohoto procesu je zapojeno patnáct až dvacet lidí.

Lidovky.cz: Do toho patří i záměr představit nové logo v půlce sezony, která dobíhá ještě s tím starým?

Stejně to udělal třeba i Juventus, taky nové logo představil už v únoru. Je to z několika důvodů. Lidi mají dost času, aby si na něj zvykli, aby se stihlo všechno vyrobit a vyměnit, aniž by informace o nové podobě mezitím unikly na veřejnost.

Lidovky.cz: Fanoušci změnu přijali rozpačitě. Může se vůbec stát, že by nové logo hned všechny nadchlo, nebo vždy nejprve převáží nesouhlasný údiv a odpor ke změně?

Docela záleží, kam se na ohlasy díváte. Na Facebooku to hodně lidí hejtovalo, zatímco na Twitteru bylo osmdesát procent reakcí pochvalných. Obecně ale nevím. U těchto obřích sportovních značek je to vždycky hodně o emocích, lidi s tím mají spojený nějaký vztah. A tak ani tolik nehodnotí nový vzhled jako změnu něčeho, co měli rádi.

Lidovky.cz: Jakou životnost novému logu a celé vizualizaci předpovídáte?

To vůbec netuším, ale desítky let by to asi vydržet mělo.

Lidovky.cz: Tři roky má nové logo i hokejová reprezentace (korunovaná lví hlava). To jste vytvořili rovněž vy a také vyvolalo velkou diskuzi. Při jeho uvedení jste říkal: „Pro lidi je to šok, ale až emoce opadnou, bude se líbit.“ Už tedy emoce opadly a logo se líbí?

Nedokážu odpovědět, protože nevím o žádném průzkumu na toto téma. Nicméně zaznamenal jsem spoustu ohlasů lidí, kteří říkali, že se jim české hokejové logo nejprve nelíbilo, ale teď už se jim líbí. Ostatně to tak bylo i nyní v případě Sparty, a to třeba v řádu jen několika hodin. Podle mě je v tomto ohledu první dojem k ničemu, lepší je hodnotit s odstupem několika dnů a v rámci celého kontextu. Jako ukazatel přízně k novému logu hokejové reprezentace může sloužit fakt, že při mistrovství světa v Bratislavě v roce 2019, kdy se tento znak používal poprvé, se dresy v českém fanshopu dvakrát nebo třikrát během turnaje vyprodaly.

Logo českého hokeje a reprezentace

Lidovky.cz: Máte nějaká oblíbená všeobecně známá loga, která pro jejich vzhled nepokrytě obdivujete?

Juventus Turín. I když u něj se mi až tolik nelíbí logo samotné, jako jejich celkový vizuální svět, který hodně určuje trend. Ať se kouknu na jakýkoliv plakát Juventusu, pokaždé je dobrý. Když se s někým z této oblasti bavím na schůzce, každý zmiňuje Juventus jako příklad.

Lidovky.cz: I přesto, že jejich černobílá kombinace není, tedy aspoň podle mě, vzorem bůhvíjaké krásy? Když tento střídmý styl porovnám například s nápaditým a pestrým světem dresů NHL na přelomu tisíciletí: zvířecí loga Mighty Ducks, Panthers, Sharks, Sabres nebo sněhoví Avalanche...

To jsou právě ty trendy. Zmínil jste devadesátá léta, kdy kluby vybíraly barvy, které byly pro toto období trendové a v praxi se používaly na módu šusťáků, tedy fialové, tyrkysové, růžové... A není to náhoda. Anaheim si v době svého vzniku v roce 1993 udělal průzkum, které barvy jsou zrovna in, a ty si zvolili za klubové. Vzápětí jejich merchandising začal být strašně populární. A přestože fialovou barvu už Anaheim nepoužívá, stále můžete vidět lidi nosit jejich fialové kšiltovky. Tento vzhled jim vydržel třináct let, teď vypadá úplně jinak a vůbec na ten původní nenavazuje, protože trend je už někde jinde. Zároveň Amerika je v tomto ohledu specifické prostředí, kde se k vizualitě přistupuje řekl bych trochu pestřeji.

Lidovky.cz: A když se vrátíme k Juventusu? Jsou jejich černo-bílé pruhy pěkné, nebo je to prostě nepřerušitelná tradice?

Černá a bílá jsou v barevném spektru nejkontrastnější barvy, je to základ všeho, klasika. Proto to vypadá dobře. Stejně jako bude Manchester United vždycky červený, Real Madrid bílý a Sparta rudá, bude Juventus vždy černo-bílý a pruhovaný. To ale neznamená, že se v určitých mezích nemůže vyvíjet. Podívejte se na jeho poslední dresy – každý rok se výrazně mění tloušťka pruhů, loni byly dokonce jen půlené. Objevují se na nich netradiční barvy – zlatá, nebo dokonce růžová. Obecně oblíbené jsou také divoké barevné kombinace venkovních sad. Podobně pracuje s dresy i Barcelona nebo zmíněný Real. Důvod je evidentní, dělá se to proto, aby dresy byly každý rok výrazně jiné a mohly se prodávat. Základ ale vždycky zůstává.

Barvy Juventusu aktuálně obléká i Cristiano Ronaldo

Lidovky.cz: Která loga by naopak potřebovala nový kabát?

Řekl bych, že v naší fotbalové lize je spousta adeptů. Myslím si, že Sparta svou změnou loga spustí v této oblasti takovou menší lavinu a další kluby ji budou brzy následovat.

Lidovky.cz: Je tak důležité, aby každý detail v logu či na dresu měl opodstatnění, svůj příběh, odkaz? Nestane se pak, že detaily dohromady nedají tak dobrý celek?

Vizuální výsledek je to nejpodstatnější, zároveň vždy představuje kompromis mezi estetikou a symbolikou. Takže třeba zelená barva sparťanského loga by byla pro někoho třeba hezčí, ale nedávala by smysl.

Lidovky.cz: Loga Českého hokeje a fotbalové Sparty však zdaleka nejsou vaše první výrazné počiny, že?!

Tvorba vizuálních identit je jen jednou z disciplín, které se věnujeme. Operujeme a tvoříme na obecném hřišti, které jsme si pojmenovali sport & marketing & design, na němž spojujeme naše klienty - firmy působící ve sportu nebo sportovní organizace - s fanoušky. Během hokejových mistrovství světa v Bratislavě (2019) a v Praze (2015) jsme ve spolupráci se společností Livebros dělali kompletní koncepci zábavy v arénách. Prostřednictvím všech nástrojů, které máme k dispozici, pracujeme na tom, aby byl pro diváka jeho fanouškovský zážitek z události nebo kontaktu s určitou sportovní značkou co největší.



Lidovky.cz: A kromě těchto šampionátů?

To samé jsme připravili také pro loňský hokejový šampionát do 20 let a parkurové Prague Playoffs. Basketbalovému Olympiakosu jsme udělali vůbec první vysílaný obsah na kostce v Řecku. V poslední době děláme dost věcí pro hokejovou Spartu, za jejich videa jsme dvakrát získali ocenění Ledová klapka, a Sparta i díky naší práci vyhrála marketingovou cenu EFFIE, což je sportovní subjekt unikátní. Českému olympijskému výboru jsme dodávali obsah zábavy pro fanoušky k posledním dvěma olympiádám, jejich YouTube kanál se tím stal druhým nebo třetím největším sportovním kanálem z celého světa.

Lidovky.cz: Zjistíte někdy, že co vypadá dobře na počítači, nemusí fungovat na velkoplošné obrazovce či naopak v detailu na dresu?

Jednou z našich rolí je, abychom tohle ohlídali a provedení vypadalo všude dobře. U tvorby na velkoplošné obrazovky je třeba skutečně všechno vyzkoušet v reálném prostředí, protože co vypadá dobře na mobilu, rozhodně ne úplně vždy vynikne na několikametrovém zobrazovači.

Práce na novém logu fotbalové Sparty

Lidovky.cz: Na to přijdete až při provedení v reálu, tedy třeba při promítnutí na kostce a našití znaku na dres, nebo to poznáte už na základě intuice a zkušeností?

Díky letitým zkušenost pochopitelně víme, na co si zhruba máme dát pozor, ale občas nás taky něco překvapí. Je to způsobené i tím, že každá obrazovka zobrazuje jinak. Někdy je třeba se vyvarovat přílišných detailů nebo podobných barev.

Lidovky.cz: Jak spolupráce se zadavateli funguje po finanční stránce? Sdělí vám částku, do které se máte vejít, a podle toho vymýšlíte realizaci, nebo všechno spočítáte až na konci?

Je to různé a oba přístupy jsou běžné. Zároveň je hodně způsobů, jak konkrétní věc realizovat – za několik tisíc i v řádu statisíců. Obecně je ale naše pozice taková, že my peníze máme klientovi vydělávat. Například pro něj vyrobíme pravidelný pořad na YouTube, který on pak prodá někomu, kdo ho zaplatí a je při něm vidět. Cílem je tedy vytvořit atraktivní platformu pro partnera, který v ní dostane exkluzivitu. Od devadesátých let jsou u nás dresy, kluziště a prostory za hřištěm zahlceny logy sponzorů, ovšem trend se posunul k vytvoření prostoru, kde se partneři mohou prezentovat mnohem efektivněji. To, co v Americe funguje běžně, se každý den snažíme akcentovat i tady a pomalu se to posouvá. Partner musí být tím, kdo přinese fanouškovi nějakou přidanou hodnotu, nejlépe zážitek, dárek.

Lidovky.cz: Máte na kontě různé projekty: celou koncepci zábavy v arénách při hokejových MS v Česku 2015 a na Slovensku 2019 či online obsah a studio české výpravy při posledních dvou olympiádách. K čemu cílíte nyní?

Vnímám jako velký úkol naší generace udělat ze sportu zábavu pro masy. Stejně jako téměř každý člověk chodí minimálně jednou za rok do kina, musíme vytvořit podmínky pro to, aby na stadiony chodilo alespoň občas co nejvíc Čechů, nejenom fanoušků. Podobně jako se to daří při různých světových šampionátech, které v Česku umíme organizovat jako nikde v Evropě. Hodně se proto věnujeme právě oblasti fan experience, tedy zážitku fanoušků ze sportovních akcí. A také do nich co nejvíc zapojit partnery, kteří tomu budou přinášet svou přidanou hodnotu. Ve výsledku z toho bude těžit fanoušek, partner i klient, který tak bude mít projekt zaplacený.

Lidovky.cz: A na jakou úroveň byste se výhledově chtěli dostat?

Zajímají nás především sportovní projekty v Česku, ale rádi bychom se vydali i na evropskou scénu. Pomalu se tomu začínáme věnovat.