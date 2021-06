Křetínský chce ve Francii vydávat nový týdeník Antidote odhalující fake news a dezinformace

Paříž/Praha Český podnikatel a majitel francouzské mediální skupiny Daniel Křetínský připravuje pro francouzský trh nový týdeník, který by se zaměřoval na vyvracení nepravdivých informací. Časopis nese pracovní název Antidote, česky Protijed, což má odkazovat na vyvracení fake news a boj s extremismem. Příprava projektu je podle serveru Challenges v závěrečné fázi, finální rozhodnutí by mělo padnout v řádu několika dní, nejpozději do konce června.

Středově orientovaný týdeník by začal vycházet od září, zkušební nulté číslo teď hodnotí potenciální čtenáři a inzerenti. Vyjádření Křetínského se ČTK snaží získat. Křetínský, Tkáč, Havrlant a PPF kupují Planeo Elektro. Řetězec loni utržil přes 13 miliard Za rok se ve Francii budou konat prezidentské volby a podle místních médií není Křetínského krok nijak nevinný. Prosadit se na mediálním trhu jako seriózní a důvěryhodné médium se snaží velký počet zájemců. Do Křetínského impéria ve Francii patří podíl v listu Le Monde nebo časopisy Marianne a Elle. Nový týdeník by měl „vnést do politické debaty rozum a rozumnost“, vysvětluje zdroj blízký českému podnikateli citovaný serverem Challenges. Server Observatoire du journalisme píše, že týdeník bude nejspíš vycházet vstříc prezidentu Emmanuelu Macronovi, který usiluje o znovuzvolení. Vznikající týdeník se zaměří na kratší názorové články a rázný tón, nabídne prý také jasné pozice na aktuální témata od význačných novinářů. Za obsah mají editorsky odpovídat Raphaël Enthoven a Éric Decouty. Enthoven je vzděláním filozof, tento obor také vyučoval na vysoké škole a má o něm pořad v televizi. Svými prohlášeními i rušným společenským životem přitahuje nemalou pozornost, připomínají francouzská média. Decouty je investigativní novinář a spisovatel. Autorsky se má podílet také feministická spisovatelka a režisérka Caroline Fourestová, která prý odmítla pozici šéfredaktorky tohoto týdeníku. Provozní zisk Křetínského holdingu EPH loni stagnoval na 53,8 miliardy korun, tržby mírně klesly Na mediálním trhu ve Francii získal Křetínský do své společnosti Czech Media Invest (CMI) časopis Marianne, sedm časopisů od skupiny Lagard?re včetně známého titulu Elle a 49 procent holdingu Le Nouveau Monde. Podle specializovaného tisku se společnost CMI chystá koupit také 48 procent kapitálu skupiny M6. Křetínský loni v listopadu vystoupil proti dohodě o autorských právech, kterou Google nabídl francouzským tištěným médiím. Konstatoval, že podle něj není spravedlivá, a proto ji nepodepíše. „Místo hledání spravedlivého, rozumného a transparentního modelu odměňování autorských práv se Google snaží koupit média, prosadit svou vůli a svůj model,“ prohlásil tehdy Křetínský.