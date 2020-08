SPARŤANKA: Ne vždy bude stačit jen poločas

Praha Nepamatuju se, že bych kdy byla po výrazné výhře venku tak rozladěná jako po sobotním vítězství nad Brnem. To kvůli odchozenému druhému poločasu. Když už kluky nemotivuje pouhá radost z fotbalu či ochota potěšit oko diváků, měli by si vzpomenout, kolikrát už se sundaná noha z plynu v druhé půli nevyplatila – třeba proti Trabzonsporu či onehdá v derby promarněné vedení 3:0.

Za první poločas si ale pochvalu zaslouží. Bylo tam nasazení, rychlé kombinace, pěkné góly. I když luxusní prostor, který hostitelé poskytli našemu kapitánovi před čtvrtou brankou, dostane Bořek Dočkal nejdřív zase až tak v zimní přípravě proti druholigovému sparingpartnerovi.



Ne že by ale Brňané neměli lize vůbec co nabídnout. Překvapivou inovaci předvedli při oblíbené formě skandování, kdy se každá z tribun stará o část pokřiku. Sparta patří venku k nejnenáviděnějším, přesto si nevybavuju, že by se někde tím celostadionovým skandováním neslo něco jiného než oslava vlastních barev. Ne tak na Zbrojovce. Tamní fandové všech tribun se svorně podíleli na vulgárním spílání Spartě. Tohle nám v první lize vážně chybělo.