Splněný sen. Kolář byl odměněn za loajalitu, Trpišovský jej ale na další penaltu nepustí

Praha Když byla v nastavení sobotního duelu s Příbramí odpískána pro Slavii penalta, míče se ujal Petar Musa. Úřadující král střelců hodlal otevřít svůj gólový účet v této sezoně, nakonec ale přenechal exekuci pokutového kopu Ondřeji Kolářovi. Brankář sešívaných jej bezpečně proměnil, upravil na konečných 3:0 a zapsal se do historie.

V minulosti se podobný kousek povedl jen Petru Koubovi, Radku Černému, Radku Sňozíkovi, Zdeňku Jánošovi, který se trefil hned třikrát. Naposledy, přesněji v roce 2015, se prosadil Zdeněk Zlámal, ale ten udeřil hlavou po rohovém kopu v pražském derby mezi Bohemians a Duklou. V případě Koláře se nejednalo o spontánní rozhodnutí lavičky a hráčů na place, ale o splnění několik měsíců starého slibu Jindřicha Trpišovského.

„Dát ligový gól byl Ondrův velký sen, zvlášť tady doma v Edenu a proti tribuně sever. Já mu v zimě, kdy vážně hrozilo, že odejde, ale nakonec se rozhodl zůstat, slíbil, že ho na penaltu pustíme. Všechno se sešlo. Zbývalo pár vteřin do konce, už jsme nic neriskovali. Jsem rád, že to má za sebou,“ objasnil situaci trenér sešívaných.



Reprezentační gólman si počínal jako zkušený kanonýr. O pět let mladšího kolegu Melichara poslal na opačnou stranu branky a pak už se mohl jen nadšeně radovat: „Počkal jsem si na jeho pohyb, ale předem načteného jsem ho neměl. Omlouvám se Příbrami, možná to nevypadalo úplně nejlíp, ale já ten gól prostě vždycky chtěl dát. Chci poděkovat Petarovi, bylo to od něj neskutečné gesto.“

Kvůi případným dalším penaltám už Kolář prý Trpišovského nebude dále nahánět. „My bychom ho na další penaltu stejně nepustili, jednalo se o výjimečnou situaci. Teď už se bude Ondra soustředit jenom na chytání. Máme celou řadu dalších kvalitních exekutorů,“ prohlásil kouč Slavie.

Sám netradiční střelec počítá s tím, že ho premiérová ligová trefa nevyjde lacino. „Kluci říkali, že to bude něco stát. Uvidíme, kolik přesně mi vyměří, ale s radostí to zaplatím,“ dodal spokojený Kolář.