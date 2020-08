Vrba je po vyřazení Ludogorce z Ligy mistrů v ohrožení. Soupeř dal gól a my jsme ho nedali, říká stroze

Razgrad Rozhovor o tom, proč Ludogorec vypadl z Ligy mistrů, zahájil stroze: „Soupeř dal gól a my jsme ho nedali.“ Český kouč Pavel Vrba nesplnil cíl bulharského giganta a podle tamních médií má být jeho pozice v ohrožení. Zachránit by jej mohl postup do základní skupiny Evropské ligy.

Ludogorec v Champions League skončil na druhém soupeři, po postupu přes Buducnost Podgorica doma ve druhém předkole nestačil na Midtjylland (0:1).

Dánský mistr trefil svůj postup v 78. minutě.

„Viděli jste ten průběh utkání, hlavně v prvním poločase jsme tahali za kratší konec,“ diktoval Vrba překladateli. „Po změně v organizaci naší hry se zápas vyrovnal. Paradoxně když to vypadalo, že bychom mohli vstřelit gól, tak jsme inkasovali a bylo rozhodnuto.“

K brankové příležitosti měli fotbalisté Ludogorce poměrně blízko kolem šedesáté minuty, kdy reklamovali ruku Paulinha v pokutovém území. Bulharská média mají jasno, sudí Denys Šurman upřel klubu z Razgradu penaltu.

„To ponechám bez komentáře,“ reagoval Vrba v rozhovoru publikovaném na serveru sportal.bg. „To musí vysvětlit někdo jiný. Jsme velmi zklamaní, očekávání byla jiná.“



Když se jej bulharští žurnalisté zeptali, kdo nese odpovědnost za vyřazení, Vrba odvětil: „Všichni.“

Podle tamních médií by však pohárový neúspěch měl odnést právě český trenér. Letos v lednu jej ambiciózní šéf Kiril Domušjev přivedl, aby dostal tým do Ligy mistrů. Vrba sice dovedl Ludogorec k devátému titulu v řadě, s tím se však počítalo, byla to povinnost.

„Uvidíme, zda Pavel Vrba udrží svou funkci,“ vyťukal na Twitter novinář Metodi Shumanov po porážce Ludogorce. „Myslím ale, že dostane druhou šanci: musí postoupit do základní skupiny Evropské ligy. Pokud se ani to nepodaří, nepředpokládám, že trenérem zůstane.“

And that's it for Bulgarian champions Ludogorets in this season's Champions League after losing 1-0 to Danish side Midtjylland. Let's see if Ludogorets coach Pavel Vrba survives the night and stays in the job...

Jeho kolega Vladimir Ivanov, reportér deníku TEMA SPORT, tyto úvahy potvrzuje. „Když se nepostoupí do skupiny, bude to považované za krach a je velká pravděpodobnost, že se šéfové rozloučí s Vrbou a jeho štábem,“ řekl iDNES.cz.



„Tlak na Vrbu byl už na začátku měsíce, kdy Ludogorec prohrál v bulharském superpoháru s Plovdivem 0:1 a pak porážkou vstoupil i do nové sezony,“ vysvětluje situaci okolo českého kouče Ivanov.



Ludogorec sice následně dvakrát v nejvyšší soutěži zvítězil a postoupil i z úvodního předkola Ligy mistrů, jenže poté přišel Midtjylland.

„Prohra s ním je neúspěch. Vrbu přiváděli kvůli jeho mezinárodním úspěchům a skupinová fáze Ligy mistrů byl hlavní cíl. Na druhou stranu si vedení uvědomuje, že v kádru probíhá velká přestavba. Marcelinho odešel po devíti letech, Wanderson je zraněný, Keserü měl koronavirus a noví hráči potřebují čas. I proto sami tušili, že zdolat dánského mistra bude velmi náročné,“ podotkl Ivanov.



V druhořadé pohárové soutěži nastoupí Ludogorec pravděpodobně do třetího předkola. Teoreticky ještě o kolo dál: dva z deseti neúspěšných týmů mistrovské části LM může los posunout přímo do play off o skupinu, kde budou čekat neúspěšní šampioni ze třetího předkola LM.



„Skupina Evropské ligy je pro Vrbu povinnost. V předkolech by neměli narazit na tak silné soupeře a alespoň Evropská liga je pro Ludogorec nutností vzhledem k rozpočtu klubu,“ dodal Ivanov.

Z Vrbových slov lze vyčíst, že si uvědomuje, co je v sázce.



„Vždyť víte, jaké má Ludogorec ambice,“ krčil rameny bývalý kouč Plzně před novináři. „Kvalifikace Champions League je kvalifikací mistrů, Evropská liga je soutěž, v níž se potkávají mužstva, která ve svých ligách neuspěla tak, jak by si představovala. Uvidíme, jaký bude los, ale cílem je postoupit do skupiny, tak to prostě je.“



Pokud se to nepovede, může jeho bulharská štace skončit předčasně.